وطن النهار

نيويورك - (كونا): التقى الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مساء أول من أمس الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس على هامش اعمال اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتم خلال الاجتماع استعراض اوجه التعاون القائم بين الكويت ومنظمة الأمم المتحدة وجميع اجهزتها ووكالاتها المتخصصة التابعة كما تم التباحث والتنسيق بشان الاستحقاقات المقبلة للامم المتحدة ومناقشة اخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة. من جانبه اشاد الأمين العام للامم المتحدة خلال الاجتماع بالعمل المشترك الوثيق بين الكويت ومنظمة الأمم المتحدة والذي يمثل نموذجا للتعاون البناء والفعال في مختلف الميادين منوها الى ما تعتليه الكويت من مكانة مرموقة في المجتمع الدولي ومستشهدا بدورها الريادي في كافة المحافل الدولية لا سيما الانسانية منها وما دأبت عليه دوما نحو دعم الجهود الاقليمية والدولية الرامية الى تعزيز استتباب الامن وإرساء قيم السلام حول العالم.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ د. احمد الناصر ومندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

من جانب آخر، ترأس الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم الجمعة وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع التشاوري السنوي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتم خلال الاجتماع تنسيق مواقف الدول الأعضاء في المنظمة حيال القضايا المعروضة على جدول أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك في إطار دعم وتعزيز العمل الإسلامي المشترك. وقد ألقى الشيخ صباح الخالد كلمة في هذا الاجتماع قال فيها: ينعقد اجتماعنا هذا في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات سياسية وأمنية تهدد استقرار دولنا ومسارات تنميتها وإننا ومن هذا المنطلق نتطلع لبذل المزيد من الجهود لمعالجة هذه التحديات إضافة الى الأسباب الجذرية لظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف والإسلاموفوبيا وقد شهدنا هذا العام أعمالا إرهابية استهدفت دور العبادة بما فيها الهجوم المسلح على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا الذي وعلى إثره قامت الكويت وبالشراكة مع الجمهورية الاندونيسية بإصدار بيان صحافي عن مجلس الأمن يدين هذا الهجوم. وأضاف: إن ما يعانيه الشعب الفلسطيني من أوضاع اقتصادية واجتماعية وإنسانية هشة هو نتيجة لاستمرار سلطات الاحتلال بممارسه أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان وخرقها القانون الدولي الإنساني وقد حرصت الكويت طوال عضويتها في مجلس الأمن على دعم القضية الفلسطينية وهي القضية المركزية الأولى بالنسبة لأمتنا. وقال: وإننا في دولة الكويت سنواصل جهودنا على المستويات كافة لحمل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على قبول وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة والاعتراف بدولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 ووفقا لمبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.

وبالشأن اليمني أكد الخالد دعم الحكومة الشرعية واستمرار مساندة الكويت للحل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216 وفي مجلس الأمن تم اعتماد القرار 2451 الذي اعتمد اتفاق ستوكهولم ونؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق بعناصره الثلاثة وبما ينسجم مع التفاهمات والاتفاقات التي أقرتها لجنة تنسيق إعادة الانتشار مشيدين في هذا الإطار بالجهود التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن السيد مارتن غريفيث لاستئناف المفاوضات.

هذ وترأس الشيخ الخالد وفد الكويت المشارك في جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي عقدت امس الخميس في إطار بند (الأمن والسلم في أفريقيا) تحت عنوان (الشراكة لتعزيز الأمن والسلم الإقليمي).

وألقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح خلالها بيانا جاء فيه: ان تضافر الجهود للاستجابة إلى التحديات التي تهدد السلم والأمن من خلال الدبلوماسية الوقائية والوساطة يجب أن تكون خط الدفاع الأول لمنع نشوب النزاعات والأمثلة على ذلك عديدة.. وفي هذا السياق فان أفضل طريقة لإسكات البنادق على نحو مستدام هي من خلال بناء سلام دائم ومنع وقوع النزاعات من خلال العمل الدائم لإرساء قواعد السلام وهذا يأتي فقط من خلال بناء مجتمعات يتمكن فيها جميع المواطنين من المشاركة الفعالة من أجل إرساء هذه القواعد. ومن أجل تحقيق السلام الدائم وأهداف التنمية المستدامة للعام 2030 يجب معالجة الأسباب الجذرية للعنف والنزاعات قبل نشوبها.

