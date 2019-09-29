وطن النهار

التقى الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية د. جواد ظريف على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين علاوة على مناقشة آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي والتطورات التي تشهدها المنطقة. حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد الناصر ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

