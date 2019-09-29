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أحمد الناصر: الكويت تسعى لرفع كفاءات الحوار والدفع بها نحو آفاق جديدة


نيويورك - (كونا): شارك مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد الناصر في أعمال الاجتماع الوزاري لمنتدى حوار التعاون الآسيوي (ACD) الذي عقد مساء أول من أمس على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وكان للناصر مداخلة في أعمال الاجتماع أكد خلالها على الأهمية التي توليها الكويت تجاه تعزيز التكامل والتعاون المشترك فيما بين دول الجوار الآسيوي في المجالات الاقتصادية والتنموية المختلفة. وشدد على الحرص الذي توليه الكويت تجاه رفع كفاءات الحوار والدفع بها نحو آفاق جديدة تعكس مدى أهمية قارة آسيا بحجمها وتعدادها ومواردها وبما يحقق آمال وتطلعات شعوبها. واستذكر المبادرة السامية من لدن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لاستضافة أول قمة للحوار الآسيوي في الكويت علاوة على احتضانها لمقر الأمانة العامة لحوار التعاون الآسيوي الأمر الذي يأتي انسجاما مع سياسة الكويت الخارجية تجاه تعزيز التعاون والتكامل بين دول القارة الآسيوية.


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