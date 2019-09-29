وطن النهار

بحث وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية المكسيكية برئاسة النائب الدكتور عودة الرويعي الذي يزور المكسيك مع نائب رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي السناتور سليمان جارا كروز العلاقات الثنائية وضرورة تعزيز الشراكة في جميع مجالات التعاون.

وذكرت شبكة (الدستور) الإخبارية في بيان صحفي أن الرويعي سلم السناتور كروز خلال اللقاء دعوة رسمية موجهة من رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إلى رئيسة مجلس الشيوخ المكسيكي مونيكا فرنانديز بيلباو لزيارة الكويت. من جانبه قال كروز إن زيارة مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية إلى المكسيك تحظى بأهمية كبيرة وتشكل فرصة لبحث مجالات التعاون غير النشيطة للدفع بها نحو تفعيلها خصوصا مجالات الطاقة والتعليم والبحث العلمي والسياحة. ومن ناحيته قال نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية المكسيكي لآسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا السناتور إرنستو بيريز أستورجا إن الكويت تحظى بالتقدير في المكسيك لقيامها بدور رئيسي كوسيط في النزاعات الرئيسية في المنطقة وباعتبار سياستها الخارجية مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط.

