وطن النهار

كشف مدير مشروع شرق تيماء المهندس بدر الذايدي عن تقدم في اعمال المشروع لتصل نسبة الإنجاز فيه إلى 43 %، مشيرا الى ان النسبة الفعليه تتقدم على النسبة التعاقديه بشكل كبير ومطمئن في أعمال المشروع الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة عدد 509 بيوت وأعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومواقف السيارات والمباني العامة ومحطات الكهرباء.

واضاف الذايدي في تصريح خاص « لـ «النهار» ان الموعد المتوقع للانتهاء من كل الأعمال سيكون في ديسمبر 2020 حسب العقد المبرم بين المؤسسة والمتعهد ، مبينا ان المشروع استوفى جميع الضمانات البيئية من خلال وجود شركة متخصصة بالدراسات البيئية تقوم بعمل تقرير شهري بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، وذلك لضمان البيئة الملائمة للسكن.

وأكد حرص المؤسسة على الاستغلال الأمثل للمساحات، حيث تبلغ مساحة أرض البيت الواحد 300 متر مربع ومساحة البناء 425 مترا مربعا وبمكونات البيت الحكومي المكون من طابقين حيث يحتوي الطابق الأرضي منه على ديوانية وصالة استقبال وغرفة طعام ومطبخ وغرفة سائق وغرفة خادمة و4 دورات مياه أما الطابق الأول فيضم عدد 4 غرف نوم وصالة معيشة و4 دورات مياه .

وثمن الذايدي متابعة وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الاشغال العامة د.جنان بوشهري لانجاز الأعمال والتقدم الملحوظ بالجدول الزمني المحدد لنسب الاعمال وتعليماتها بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات ان وجدت لنجاح المشروع، لافتا الى ان المشروع يمتاز بتصميم معماري الى جانب استخدام الرخام العماني ذي الجودة العالية والشكل الأجمل وتوفير 5 مواقف سيارات أمام كل منزل، حيث من المتوقع ان يستهدف المشروع قرابة الـ 1800 مواطن ويحتوي المشروع على مسجد محلي ومجموعة محلات تجارية و9 محطات كهرباء فرعية وسكن للإمام والمؤذن ومواقف سيارات للمباني الخدمية العامة ، مشيرا الى ان قيمة المشروع بلغت 46 مليونا و63 ألف دينار، ويتم تنفيذ الأعمال على مدى 913 يوما وذلك وفق بنود العقد.

