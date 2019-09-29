وطن النهار

رفعت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري توصيه الى جهاز المناقصات المركزي بترسيه مشروع عقد البنية التحتيه لخيطان الجنوبي ، لافتة الى انها بانتظار موافقه الجهات الرقابيه حتى يتم توقيع العقد مع الشركة ومباشرة الاعمال. وكانت لجنة الشراء في وزارة الاشغال العامه قد اوصت بترسية مناقصة تطوير البنية التحتية لمشروع خيطان الجنوبي الذي يتضمن قطعتين على شركة تركية قدمت سعر 19 مليون دينار للظفر بهذه المناقصة وبمدة تنفيذ تصل الى 18 شهرا ، لاسيما وان سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء حريص على إنجاز المشروع، وتحديث البنية التحتية للمنطقة، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين أصحاب القسائم المخصصة. فيما توقع بعض الاهالي ممن يشملهم مشروع خيطان الجنوبي أن توزيع أوامر البناء على المستفيدين من المشروع لن يكون نهاية عام 2020 خاصة وان تنفيذ المشروع يحتاج الى اكثر من عام ونصف العام إذا سارت خطط الجهات المعنية كما هو مرسوم لها من دون عراقيل.

