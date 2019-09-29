وطن النهار

اعلنت اللجنة العليا المنظمة لجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية انتهاءها من تأهيل المشاريع المتنافسة على الجائزة والبالغ عددها 392 مشروعا مرشحا من 76 جهة عربية.

وقال رئيس اللجنة بسام الشمري في تصريح صحافي أمس السبت ان فريق الجائزة استخدم في عملية تحكيمه وتأهيله للمشاريع التقنية معايير علمية متخصصة.

وأكد استمرار الجائزة في منهجها القائم على مبدأ التشاركية مع الجهات الحكومية والمدنية والخاصة نحو تحقيق رؤيتها في بناء مجتمع معلوماتي متكامل ومتطور، موضحاً أن الجهود في جائزة المعلوماتية تتسارع لتحكيم المشاريع التقنية المرشحة للفوز بلقب أفضل المشاريع التقنية على مستوى الوطن العربي في دورتها الـ19 لهذا العام بعد أن اجتازت حاجز التأهيل إلى مرحلة التحكيم المتوقع انتهاؤها قريبا.