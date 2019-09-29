وطن النهار

أعلنت الهيئة التنفيذية لملتقى مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية عن اقتراب اغلاق باب التقديم لفعاليات الملتقى بدورته الرابعة ، والمقرر انعقاده في الكويت بتاريخ 9 نوفمبر 2019 ، بمشاركة عدد من الفرق التطوعية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والعربية، فضلا عن عدد من الشخصيات العامة المهتمة بالعمل الإنساني، وبالتعاون مع عدد من الجهات العامة والخاصة، وبتنظيم من هيئة الملتقى الإعلامي العربي، معلنة تسجيل أكثر من 450 مبادرة شبابية عربية.

وقال الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي في الكويت ماضي الخميس في بيان صادر عن هيئة الملتقى إن الملتقى يسعى الى إرساء روح التعاون بين المبادرات العربية، وإبراز دورها في خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن فكرة انشاء الملتقى تأتي استلهاما من الحراك العام الذي يقوده الشباب على الصعد كافة والملتقى يهتم بتقييم المبادرات الشبابية غير الربحية في مجالات وميادين مختلفة، وتعمل على منح الشباب قوة دافعة للمزيد من التقدم والعطاء والتميز والإبداع، انتهاجا لرؤية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد امير البلاد لقضايا الإنسانية في العالم أجمع.

