مرصد النهار

لم تكن عطلة نهاية الاسبوع الماضي اعتيادية بل كانت تضج بحدث كبير تحدثت عنه الكويت كلها لاعتبارات ثقافية وانسانية بنفس الوقت وايضا لما حظي به الحدث من صدى كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، ففي الخميس الماضي ولمدة 3 أيام انطلقت فعاليات ماراثون القراءة الخيري السادس الذي ينظمه بنك بوبيان بالتعاون مع مركز كلينكا دنتل للاسنان ومكتبة تكوين والمخصص عائده لدعم ومساعدة الطلبة غير القادرين على استكمال دفع مصروفاتهم الدراسية، وذلك في مول 360.

وشارك في الفعالية اكثر من الفي مواطن ومقيم حيث قرأوا أكثر من 100 الف صفحة.

واتيح لزوار المجمع فرصة قراءة العديد من الكتب التي كانت متاحة لهم ومن ثم سيقوم بنك بوبيان ومركز كلينكا بالتبرع بمبلغ دينار لكل عشر صفحات تتم قراءتها للمساهمة في تعليم عدد من الأطفال غير القادرين في مدارس الكويت.

وقال د.محمد الصفي من مركز كلينكا لطب الأسنان: «إن إقامة ماراثون القراءة الخيري للمرة السادسة يأتي من منطلق الإيمان التام في كلينكا بمفهوم المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقنا في القطاع الخاص والجهات الربحية تجاه قضايا المجتمع، لاسيما حق الإنسان في التعليم».

بدوره، قال محمد العتابي من مكتبة تكوين: إن المكتبة نظمت وساهمت في ماراثونات القراءة الخيرية منذ بدايتها، وتتركز فكرة النشاط في دمج العمل الاجتماعي والتطوعي بالعمل الثقافي، حيث تقدم التبرعات للطلبة المعسرين غير القادرين على دفع تكاليف دراستهم.

من جانبها، قالت المسؤولة بإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك فيّ مجبل المطوع: ان الدعوة مفتوحة للجميع للمشاركة في هذا الماراثون الخيري حيث يمكنهم التواجد في مول 360 ومن ثم قراءة اي عدد من الصفحات في الكتب التي يحبونها. واضافت: ان أهداف الماراثون عديدة اولها التثقيف للجميع من خلال القراءة والثاني المساهمة في تعليم طفل معسر، مشيرة إلى أن بنك بوبيان يسعى من خلال هذه الفعاليات والانشطة إلى المساهمة في خدمة المجتمع من خلال مبادرات غير تقليدية تصب في صالح مختلف شرائح المجتمع خاصة تلك التي تحتاج الى الدعم المادي والمعنوي.

وأوضحت المطوع انه بعد النجاح الكبير الذي حققه ماراثون القراءة الخيري خلال دوراته الخمس الماضية جاءت فكرة الاستمرار بإطلاق الماراثون للمرة السادسة، ولكن بصورة أكبر لإمكانية الوصول الى شريحة أكبر من محبي القراءة والنجاح في تحقيق أهداف اوسع كان يهدف اليها الماراثون منذ دورته الأولى.

