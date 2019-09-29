وطن النهار

فيما تجاوزت نسبة الإنجاز في اعمال مشروع مستشفى الولادة الجديد بمنطقة الصباح الطبية %10 اعتمدت وزارة الاشغال العامة للمشروع مبلغ 37 مليون و500 الف ضمن ميزانية الوزارة للعام المالي 2019/2020، حيث تم الانتهاء من 3 أجزاء من أعمال المشروع وتشمل المبنى الرئيس وجزءا ملحقا والمحطة الرئيسة وتبلغ كلفة المشروع 220 مليون دينار، بالإضافة إلى المبنى والمعدات الطبية بالكامل وسيكون جاهزا للتشغيل مطلع عام 2022.

ويقع مشروع مستشفى الولادة الجديد، الذي يشمل جميع مرافق التشخيص والعلاج المطلوبة لأمراض النساء والولادة، على مساحة أرض حوالي 59781 مترا مربعا، حيث يتألف من مبنى المستشفى الرئيسي، بمساحة بناء كلية تصل إلى حوالى 241.000 متر مربع، ومبنى العيادات الخارجية وقاعات محاضرات وشؤون إدارية يتكون من سردابين لمواقف السيارات ودور أرضى وخمسة طوابق، بمساحة بناء كلية تصل إلى حوالى 45.000 متر مربع، ذلك بالإضافة إلى مبنى مواقف السيارات متعدد الطوابق، بسعة 1300 موقفا للمركبات، وكذلك محطة الخدمات المركزية التي تتضمن جميع الأقسام الميكانيكية والكهربائية بمساحة بناء اجمالية حوالى 8500 متر مربع، كما سيتم حماية سور المشروع ناحية البحر طول 320 مترا لقرب حدود القسيمة من حد المد الأعلى.

ويأتي تصميم مستشفى الولادة الجديد ليكون صديقا للبيئة، حيث تم استغلال الموقع الساحلي استغلالا جيدا، وتم التغلب على تحديات شبكة الطرق في المناطق المجاورة والحفاظ على مفهوم التصميم الوظيفي الممتاز لمثل هذه المشاريع الحيوية الكبرى، وقد صمم مبنى المستشفى الرئيسي بتكوين خاص مؤلف من سرداب و أرضي و ستة أدوار علوية، ارتفاع البرج الأول 11 طابقا و الثاني بارتفاع 9 طوابق و الثالث بارتفاع 7 طوابق تسع حوالي 780 سريراً، حيث يضم 460 سريراً للعناية بصحة الأمهات(Acute) و52 سريراً للعناية المركزة بالأمهات (ICU) و 28 سريراً للرعاية المكثفة (HDU) بالإضافة إلى 240 سريراً للعناية المركزة بالأطفال الخدج وحديثي الولادة (NICU) كما يضم المبنى 27 غرفة عمليات (OT) و60 غرفة ولادة (DR) تطل على الواجهة البحرية. كما يشتمل المستشفى الجديد على وحدات للجراحة والتشخيص الإشعاعي والرنين المغناطيسي، فضلاً عن غرف الإنعاش والعمليات والولادة، ووحدات التقييم السابق للولادة وأمراض النساء، والعناية بالأم والجنين ووحدات العيادات الخارجية وتقييم الحمل في سن مبكرة، كما يتميز المشروع بمجموعة من المرافق الجديدة وثلاثة جسور مكيفة تربط بين المباني الجديدة والقائمة، والتي تقوم بنسج المباني الصحية في هذا المجمع الطبي بشكل عملي ومتناغم، وبالمثل، سوف يتم دمج المستشفى ضمن مجمعات منطقة الصباح الطبية من حيث تنسيق البنية التحتية وتوصيل الخدمات والمرافق، كذلك الأعمال الخارجية من طرق وزراعات تجميلية.

ويعد المشروع من المشاريع التنموية الرائدة، والمطروحة كجزء من خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن تصور صاحب السمو أمير البلاد لـ «رؤية الكويت 2035»، والتي تطمح إلى ترقية الخدمات الصحية وتطوير صروح طبية تحتذى بأعلى المستويات والمعايير العالمية في تصاميمها المعمارية وتجهيزاتها التقنية والخدماتية.

