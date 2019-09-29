وطن النهار

أكدت مدير مستشفى الصدري د. ريم العسعوسي استقبال مرضى من جميع أنحاء الكويت سواء من مستشفيات حكومية أو مستشفيات خاصة، مشيرة الى اجراء مستشفى الصدري العام الماضي للكبار والأطفال 650 عملية فتح قلب وصدر «عمليات كبرى وصغرى»، مشيرة كذلك الى ان عمليات القساطر التشخيصية والتداخلية التي أجريت بلغت 7000 قسطرة العام الماضي. وقالت العسعوسي خلال احتفال مستشفى الأمراض الصدرية باليوم العالمي للقلب بمشاركة من عدد من الأقسام بالمستشفى وحضور مميز من المرضى وذويهم ان الفعالية تهدف لنشر التوعية والتثقيف بمخاطر أمراض القلب هي أحد الأهداف الاستراتيجية للمستشفى فالتوعية والتثقيف للوقاية من الأمراض لا يقل أهمية عن الجانب العلاجي الذي يقدمه مستشفى الأمراض الصدرية.

وكشفت العسعوسي عن عمل 1529 جلسة تمارين علاجية للمرضى في برنامج إعادة تأهيل القلب العام الماضي بمعدل 15 مريضاً يومياً في فترتين صباحية ومسائية للمرضى الكويتيين فقط.

