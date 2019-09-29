وطن النهار

أكد الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية د. عبدالله البدر ان القيادة السياسية تهتم بمهنة الصيدلة، لافتا الى تشكيل لجنة لتطوير المهنة، مبينا أن تطوير المهنة يأتي في ثلاثة محاور أولها تطوير العمالة الوطنية بالمستشفيات والثاني تطوير اللوائح والقوانين، بينما المحور الثالث يكمن في تطوير الخدمات، مشيرا الى أنه تمت دعوة الصيادلة لتقديم الرؤية والمساعدة في وضع الرؤية النهائية عن طريق الايميل الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي. جاء هذا ضمن تصريح له على هامش الاحتفال الذي أقيم بمستشفى الفروانية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصيادلة، وقال «نحن سعداء بتواجدنا في مستشفى الفروانية للاحتفال بهذه المناسبة». من جانبه قال مدير منطقة الفروانية الصحية د. محمد العجمي ان قسم الصيدلة بمنطقة الفروانية الصحية نظم هذه الفعالية مشاركة بهذا اليوم بهدف اظهار مدى الجودة في تقديم الخدمات الصيدلانية لسكان المنطقة. وأضاف «ان الاتحاد الدولي الدوائي FIP يوم 25 سبتمبر يوما عالميا للصيادلة، وقد بدأ الاحتفال به منذ عام 2009، والهدف منه تعزيز مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمريض».

