وطن النهار

دعا فريق التوعية بمرض الزهايمر التابع للجنة الثقافية الاجتماعية النسائية الى لقاء مفتوح اول أمس بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر تحت عنوان «ان نسونا.. فلن ننساهم» قدم خلاله العديد من النصائح والارشادات حول امراض كبار السن وكيفية التعامل معها والتعرف على اعراضها.

واكد استشاري امراض كبار السن رئيس وحدة كبار السن في مستشفى مبارك د. علي خليل القطان في تصريح صحافي على هامش اللقاء عدم وجود احصائيات دقيقة حول مرض الزهايمر في الكويت، غير ان النسب العالمية تسير الى انه ما بين الـ 65 الى 75 عاما يصاب 10% من كبار السن بالزهايمر، وبين ان الفئة ما بين الـ 75 الى 80 عاما تصاب بالمرض بنسبة تتراوح من 15 الى 20% وفوق الـ 80 عاما تصل الاصابة الى من 20 الى 25%، واذا تم مقاربة هذه النسب بالكويت، سنجد ان لدينا نحو 100 الف مسن، بينهم 60 الف كويتي، 10% منهم تقريبا فوق سن الـ 80 عاما، ما يعني ان متوسط المصابين بالزهايمر من 6 الى 7 آلاف مسن تقريبا.

وقال القطان خلال اللقاء ان الزهايمر احد انواع الخرف، وانه لا يعني فقدان الذاكرة فقط كما هو شائع، وانما يعني تدهور الوظائف الذهنية والادراكية، التي تظهر في عدة صور منها تغير طريقة الكلام، فقدان التركيز، الصعوبة في اختيار الكلمات المناسبة، نسيان الاسماء، عدم ادراك المحيط، عدم القدرة على اتخاذ القرارات البسيطة في المنزل وغيرها من الاعراض، منوها الى الاستراتيجيات الوطنية التي تتبعها وزارتا الصحة والشؤون لمواجهة هذا المرض.

