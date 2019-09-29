وطن النهار

أكدت رئيس ومؤسس «مهندسون بلا حدود- الكويت» م. زينب سلمان القراشي أن المهندسة الكويتية قطعت أشواطا متقدمة مكنتها بمختلف مجالات العمل ومنها الطاقة المتجددة، لافتة الى أن نسبة المهندسات المتطوعات في «مهندسون بلاحدود- الكويت» تتجاوز 57 %. وذكرت القراشي في ورقة عمل قدمتها القراشي في منتدى «تمكين المرأة في مجال الطاقة المستدامة: خطوة نحو المجتمعات المستدامة» والذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت في الفترة من 26- 28 سبتمبر الحالي في اطار لقاء بيروت الدولي للطاقة والذي عقد برعاية وزيرة الطاقة والمياه في لبنان ندى البستاني ونظمه المركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعاون مع Friedrich-Ebert-Stiftung،، وشاركت فيه نخبة من المتخصصات والناشطات العربيات في مجالات تمكين المرأة. أن نسبة المهندسات في الكويت يفوق عدد المهندسين الذكور من مختلف التخصصات، وأن هذا العدد منخرط بمختلف المشاريع الهندسية في البلاد، مؤكدة أن معوقات انخراط المهندسة الكويتية في العمل الميداني في طريقها الى الاندثار وأن المجتمع منفتح الى دعم هذا الدور للمهندسة الكويتية في تحقيق الرؤية السامية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في بناء «كويت 2035».

وأوضحت القراشي في ورقة عملها: أن 4 مهندسات يتولين ادارة 4 مشاريع وإدارات رئيسة تنفذها «مهندسون بلا حدود- الكويت» هي «بلا عوائق» تتولاه المهندسة ضحى الكندري، المشاريع الهندسية تتولاها المهندسة سارة الوزان، والمؤتمرات بشاير المهدي، ومشروع «مهندس المستقبل» تتولاه المهندسة شيخة الدوسري، بينما يتولى المهندسون 3 إدارات فقط. وذكرت أن المهندسة الكويتية تمكنت من مواجهة الكثير من التحديات مثل القدرة على اتخاذ قرارات مناسبة في مشاريع الطاقة، والخوض في العمل الميداني دون أي عوائق جسمانية، كما تتم معالجة بعض العوائق الاجتماعية، داعية الى وجود توجه حقيقي جاد بمختلف المجتمعات وخاصة المساعدة في الربط بين احتياجات الأسرة والعمل من خلال تطبيق نظام عمل الساعات المرنة المتبع في عدد من دول العالم. ودعت القراشي الى ايجاد تشريعات تساعد المرأة العربية على الانخراط بالعمل بمجالات الطاقة والذي أثببت كفاءة فيه، مشيرة الى ضرورة أن تهيئة بيئة ومرافق عمل تساعد المرأة وخاصة المهندسات الى مزيد من الانخراط في العمل.

