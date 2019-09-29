وطن النهار

أصدرت وزارة العدل إدارة الاحصاء تحليلاً احصائياً عن انجازاتها في النصف الأول من العام الحالي 2019، ذكرت فيه ان عدد الجرائم الإلكترونية الواردة اليها في تلك الفترة بلغ 1133، فيما بلغ عدد المنظور منها 1057 قضية.

وجاء في التحليل بالغ اجمالي عدد القضايا الواردة 8925 قضية خلال النصف الاول من عام 2019، تشكل قضايا الجنايات وقضايا جنح التجارة العدد الأكبر من إجمالي القضايا الواردة بنسبة 33?6% و27?5% على الترتيب، وتشكل قضايا المرئي والمسموع وقضايا البيئة أقل القضايا عددا وبنسبة 0?1% و0?2% على الترتيب.

وعن القضايا المنظورة في تلك الفترة ذكر التقرير ان اجمالي عدد القضايا المنظورة بلغ 7787 قضية فيما جاءت نسبة قضايا الجنايات الاعلى من بين القضايا المنظورة حيث بلغت 40?5%، وتشكل قضايا البيئة وقضايا المرئي والمسموع أقل القضايا عدداً حيث بلغت نسبتهما 0?1% لكل منهما.

وعن القضايا المتصرف فيها أوضح التقرير ان اجمالي عدد القضايا المتصرف فيها بلغ 7524 قضية، وتشكل قضايا الجنايات اعلى نسبة من القضايا المتصرف فيها حيث بلغت 40?2%، بينما تشكل قضايا المرئي والمسموع وقضايا البيئة أقل القضايا عددا حيث بلغت نسبتهما 0?1% لكل منهما.

وعن نسبة الانجاز ذكر انها بلغت 96?6% خلال النصف الأول، فيما جاءت نسبة الانجاز 100% في قضايا مدمني المخدرات وقضايا البيئة وهي النسبة الأعلى، تليها قضايا تقنية المعلومات وقضايا جنح الأحداث بنسبة 98?8% و98?7% على الترتيب، ثم قضايا جنح التجارة بنسبة 96?6% تليها قضايا الجنايات وقضايا جنح الشيكات بنسبة 95?8% و95?5% على الترتيب، ثم قضايا جنح الصحافة بنسبة 90?9%، وأخيرا قضايا المرئي والمسموع بنسبة 66?7%.

وفي تفاصيل ذلك جاء في تحليل عدد قضايا الجنايات الواردة للنيابات والمنظورة والمتصرف فيها حسب مجموعة الجرائم ونسبة الانجاز خلال النصف الأول من عام 2019 ان القضايا الواردة تشكل قضايا جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية العدد الأكبر من اجمالي عدد القضايا الواردة في الجنايات حيث بلغت نسبتها 37?7%، في حين جاءت قضايا جرائم الاعتداء على العرض والسمعة وقضايا جرائم الخطف والقبض والحجز أقل القضايا عددا بنسبة 3?6% و4?9% على الترتيب خلال النصف الأول من عام 2019.

أما القضايا المنظورة فتشكل قضايا جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وقضايا جرائم الاعتداء على مال الغير العدد الأكبر من اجمالي عدد القضايا المنظورة حيث بلغت نسبتهما 32?9% و24?4% على الترتيب خلال النصف الأول من عام 2019. في حين جاءت قضايا جرائم الاعتداء على العرض والسمعة وقضايا جرائم الخطف والقبض والحجز أقل القضايا عدداً وبنسبة 3?6% و4?3% على الترتيب.

وبالنسبة للقضايا المتصرف فيها تشكل قضايا جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وقضايا جرائم الاعتداء على مال الغير العدد الأكبر من اجمالي القضايا المتصرف فيها بنسبة 32?8% و25% على الترتيب خلال النصف الأول من عام 2019، بينما تشكل قضايا جرائم الاعتداء على العرض والسمعة وقضايا جرائم الخطف والقبض والحجز أقل القضايا عدداً بنسبة 3?7% و4?4% على الترتيب. وعن نسبة الانجاز ذكر التقرير انها بلغت 95?8% خلال النصف الأول من عام 2019، بينما بلغت نسبة الانجاز اعلاها في قضايا جرائم الاعتداء على مال الغير بنسبة 98?4% تليها قضايا جرائم الاعتداء على العرض والسمعة وقضايا جرائم الخطف والقبض والحجز بنسبة 97?4% و97?1% على الترتيب. وبلغت نسبة الانجاز ادناها في قضايا جرائم البنوك بنسبة 89?4%. وبشأن عدد القضايا الواردة للنيابات والمتصرف فيها حسب نوع القضية خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق أشار التقرير في القضايا الواردة الى ارتفاع عدد القضايا الواردة خلال النصف الأول من عام 2019 عن نظيرها من العام السابق بنسبة تغير بلغت 14?9% وذلك بسبب ارتفاع عدد القضايا في بعض المحاكم، حيث ارتفع عدد قضايا البيئة بنسبة 500% وهي الأكثر ارتفاعاً تليها قضايا تقنية المعلومات بنسبة 95?7% ثم قضايا جنح التجارة وقضايا جنح الشيكات بنسبة 16?2% و15?5% على الترتيب، وأخيراً قضايا الجنايات بنسبة 9?3%.

بينما جاء الانخفاض في قضايا المرئي والمسموع بنسبة 69?6% تليها قضايا جنح الصحافة بنسبة 59?7% ثم قضايا جنح الأحداث بنسبة 9?3% وأخيراً قضايا مدمني المخدرات بنسبة 2?4%. وبالنسبة للقضايا المتصرف فيها ذكر التقرير ارتفاع اجمالي عدد القضايا المتصرف فيها خلال النصف الأول من عام 2019 عن نظيرها من العام السابق بنسبة تغير بلغت 4?4% وذلك بسبب ارتفاع عدد القضايا في بعض المحاكم، حيث جاء الارتفاع في عدد قضايا البيئة بنسبة 166?7% وهي الأكثر ارتفاعاً، تليها قضايا تقنية المعلومات وقضايا جنح الشيكات بنسبة 54?2% و40?9% على الترتيب، ثم قضايا الجنايات بنسبة 10?7%، وأخيراً قضايا جنح التجارة وقضايا جنح الأحداث بنسبة 4?5% و1?2% على الترتيب. بينما جاء الانخفاض في قضايا مدمني المخدرات بنسبة 89?6% ثم قضايا المرئي والمسموع بنسبة 80% وأخيراً قضايا جنح الصحافة بنسبة 61%.

وحول عدد قضايا الجنايات الواردة للنيابات والمتصرف فيها حسب مجموعة الجرائم خلال النصف الأول من عام 2019 اشار التقرير الى ارتفاع اجمالي عدد القضايا الواردة خلال النصف الأول من عام 2019 عن نظيرها من العام السابق بنسبة تغير بلغت 9?3% وذلك بسبب ارتفاع عدد القضايا في بعض المحاكم، حيث جاء الارتفاع في قضايا جرائم البنوك بنسبة 42?2% وهي الأكثر ارتفاعاً، تليها قضايا جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بنسبة 24?4% واخيراً قضايا جرائم الخطف والقبض والحجز وقضايا جرائم الاعتداء على العرض والسمعة بنسبة 19?4% و16?1% على الترتيب، بينما جاء الانخفاض في قضايا جرائم الاعتداء على مال الغير بنسبة 8?7% ثم قضايا جرائم القتل والاعتداء على النفس بنسبة 6?2% خلال النصف الأول من عام 2019 عن نظيره من العام السابق. وارتفع اجمالي عدد القضايا المتصرف فيها خلال النصف الأول من عام 2019 عن نظيرها من العام السابق بنسبة تغير بلغت 10?7% وذلك بسبب ارتفاع عدد القضايا في بعض المحاكم، حيث جاء الارتفاع في قضايا جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بنسبة 27?9% وهي الأكثر ارتفاعاً، تليها قضايا جرائم البنوك بنسبة 20?5% ثم قضايا جرائم الخطف والقبض والحجز وقضايا جرائم الاعتداء على مال الغير بنسبة 10?9% و9?1% على الترتيب، تليهما قضايا جرائم القتل والاعتداء على النفس بنسبة 6?3% وأخيرا قضايا جرائم الاعتداء على العرض والسمعة بنسبة 3?7%.

