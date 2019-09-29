وطن النهار

استطاع رجال اطفاء 4 مراكز السيطرة على حريق هائل اندلع فجر أمس في مخزن للاخشاب ومواد البناء بمساحة الف متر مربع في منطقة الشويخ دون وقوع اصابات.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر إطفائي لـ «النهار» بأن بلاغا ورد فجر أول أمس لغرفة عمليات الاطفاء يفيد باندلاع حريق في منطقة الشويخ الصناعية، وعلى الفور توجه رجال اطفاء 4 مراكز وهي الشويخ الصناعي والشهداء والعارضية والاسناد لموقع الحريق حيث تبين ان مخزناً للاخشاب ومواد البناء بمساحة الف متر مربع اندلعت فيه النار، فتم اخلاؤه من العمال ومن ثم محاصرة النار حتى لا تمتد الى المخازن والمحال المجاورة واخمادها.

وأكد المصدر ان سرعة وصول رجال الاطفاء لموقع الحريق ساهم بشكل كبير في تقليل الخسائر المادية وعدم امتداد النار الى المخازن والمحال المجاورة.

واوضح المصدر أن الحريق لم يسفر عنه أي اصابات بشرية واقتصرت الخسائر مادياً فقط.

