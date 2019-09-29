وطن النهار

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يتضمن تلفظ سيدة دنماركية من أصول عربية بعبارات خادشة وألفاظ غير لائقة يعاقب عليها القانون. حيث إن المذكورة وصلت إلى المطار وبصحبتها ابنتها على متن إحدى الرحلات وطلبت صرف سمة دخول سياحية للبلاد وعند التدقيق على أوراقها الثبوتية وجواز سفر الابنة تبين أن صلاحيته أقل من 6 أشهر ومدون تمديد بخط اليد وهو ما يخالف شروط صرف سمة الدخول ما أثار شكوك رجال جوازات المطار، وتم إحالتها إلى جهة الاختصاص للتأكد من صحة التمديد اليدوي من عدمه حيث لم يتم الاستدلال على صحته وقامت جهة الاختصاص بإحالتهما الى فندق المطار تمهيداً لترحيلهما.

وأشارت الإدارة إلى أن وزارة الخارجية الدنماركية تواصلت مع نظيرتها الكويتية وأكدت صحة البيانات وصلاحية مدة تمديد جواز سفر الابنة وعلى الفور تم صرف سمة الدخول السياحية لهما. وتؤكد الإدارة أن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) قد أشادت وصنفت مطار الكويت الدولي ضمن المطارات المتقدمة والمتطورة دولياً في تطبيق جميع قواعد الأمن والسلامة المنصوص عليها وملتزم ببروتوكولات استقبال الزائرين والقادمين إليه، منوهة أن رجال جوازات المطار تعاملوا مع الأم والابنة بكل رقي ووفق ما تشدد عليه التعليمات من حسن استقبال الضيوف. وتعرب وزارة الداخلية عن اعتزازها بجهود جميع العاملين بمطار الكويت الدولي من ضباط وضباط صف ومدنيين والذين يعملون بتفان وإخلاص على مدار الساعة لخدمة جميع المسافرين باعتبارهم الواجهة الحضارية الأولى للكويت. وتوضح الإدارة في ذات الوقت أن الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية قامت بتحريك دعوى قضائية عقب تداول مقطع الفيديو المسيء، لافته أنه لا تهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بالكويت أو مؤسساتها أو منتسبي المؤسسة الأمنية وستلاحقهم لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.

