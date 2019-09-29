مال وأعمال

مع السعي الحكومي لمحاصرة الهدر في المال العام ووضع ضوابط على العقود الحكومية سواء بالتجديد او التمديد الزمني، اصدر ديوان المحاسبة تعميماً بشأن اوامر التمديد الزمني للعقود حيث نص التعميم على «ضرورة الالتزام بالتعاميم الصادرة عن ديوان المحاسبة رقمي 4 لسنة 1993 و3 لسنة 1999 بشأن قواعد تحديد العقود الدورية باعتبارها ارتباطاً جديداً، والتي تختلف عن اوامر التمديد الزمني التي تصدر عن الجهات الحكومية لتنفيذ اعمال العقد الأصلي بعد انتهاء تاريخ الانجاز التعاقدي والتي سيرد تفصيلها في البند التالي.

وفيما يتعلق بأوامر التمديد الزمني التي قد تطرأ على عقود الأشغال العامة وما يشابهها والاتفاقات الاستشارية وعقود التوريد المرتبطة بالتصنيع بمشاريع استغلال املاك الدولة، والتي قد تطرأ ظروف تحول دون اتمامها في المواعيد الزمنية المحددة وهو ما يؤدي الى آثار مالية على الدولة، فقد اشار التعميم الى ضرورة عرض الجهات الحكومية لتلك التمديدات على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة للتحقق من تقدير قيمتها وما يتفق مع صحيح القانون منعاً للاضرار بالمال العام.

وحدد التعميم الصادر عن الديوان عدداً من الضوابط لمنع هدر المال العام في تمديدات العقود تشمل ما يلي:

• وجوب توافر المبررات والدواعي التي تؤيد اصدار امر التمديد الزمني الذي تجريه الجهات الحكومية وفقاً لسلطتها التقديرية والتحقق من موافقته لنصوص العقد المبرم المجاز من قبل الرقابة المسبقة في الديوان.

• ان يترتب على امر التمديد الزمني اثر مالي على الدولة او اعفاء من حقوقها.

• الا يترتب على التمديد الزمني تحقيق ضرر على المال العام يندرج تحت المخالفة المذكورة في المادة (52/5) وفقاً لأحكام الفصل الرابع من قانون انشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 ومذكرته الايضاحية.

