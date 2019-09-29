مال وأعمال

ترددت انباء عن وجود خلافات بين مسؤولين ومستشارين وافدين بوزارة الأشغال نتيجة لعدم التحقق من انجاز اعمال مشاريع تخص مقاولين من الباطن حيث تم تداول عدة مراسلات بين الفريق المسؤول عن المشاريع وآخرين في هندسة الصيانة وذلك للرد على استفسارات الوزيرة جنان بوشهري تطلب من قياديي الوزارة والمستشارين بالشؤون القانونية والفنية عرض محاضر جرد الأعمال لاثبات استحقاقات لدى الغير.

مصادر كشفت لـ«النهار» ان فقدان محاضر الجرد تتعلق بمقاولين نفذوا مشروعات لدى الوزارة وحصلوا على أحكام قضائية واجبة النفاذ تلزم «الأشغال» باعداد محضر الجرد لعرض انجاز المشاريع وما تم تسليمه والمعطل منه للرد على جهات رقابية لسداد ما عليها من التزامات مالية تجاه الغير وكشفت مستندات حصلت عليها «النهار» ان قياديي ومستشاري وزارة الاشغال القانونين اختلفوا حول الكتاب رقم 22/34243001 والمؤرخ بتاريخ 30 أبريل 2019 والذي يتضمن التزام الوزارة باعداد الدفعة النهائية للعقد رقم ق ص/م/79 - أعمال صيانة وترميم مبانٍ حكومية وأعمال انشائية بمحافظة حولي والمطلوب به اعتماد محضر الحصر والجرد الذي تعثر نتيجة لاختلاف آراء المسؤولين بين مؤيد ومعارض نتج عنه تفاقم الخلاف بين القياديين والتي انتهت الى عدم اتخاذ قرار ما جعل المسؤولية حائرة بين متخذي القرار والجهات الفنية والاستشارية والقائها كاملة على الوزيرة.

واوضحت المستندات ان بها عدة توقيعات واستيفاء من الوزيرة تطلب اعتماد محضر الجرد الذي ضاع بين اقسام «الأشغال» وارسال مخاطبات فاقدة موعد تحريرها والرد على بوشهري، بعدم وجود اثار قانونية من اجل حملها للتوقيع على الكتاب المذكور سلفا، رغم ثبوت الحقيقة من قبل لجنة الخبراء المنتدبة من جهات قضائية، ما دفع مسؤولي الوزارة الى التخبط والبحث عن اي حلول وهمية كمخرج لتضليل العدالة ولم يجدوا امامهم سوى توقيع الوزيرة للخلاص من المسؤولية، فهل ستقع بوشهري في فخ مستشاريها لتوقيع الكتاب الحائر من أجل المتنفذين؟

