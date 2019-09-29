مال وأعمال

قال رئيس جهاز المراقبيين الماليين خليفة عبدالله العجيل ان وزارة المالية ليست الجهة الادارية المسؤولة عن تقييم اداء المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات عن 2015، لافتا الى ان الجهاز هو المعني بوضع تقريرالكفاية عن عام التقييم بالاستعانة والتنسيق مع وزارة المالية، وذلك بسبب تأخر صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1669 بتاريخ 19/12/2016، بشأن الكادر الخاص بالجهاز، الأمر الذي ادى الى استمرار البيانات الادارية والمالية للمراقبين الماليين بأنظمة وزارة المالية خلال العامين 2015 و2016، وذلك عملاً بحكم المادة التاسعة من قرار مجلس الخدمة رقم 36 لسنة 2006، التي تنص على ان الموظف المنقول داخل الجهة او خارجها خلال سنة التقييم، سواء اتفق او اختلف نظام الوظائف والدرجات، تكون الوحدة التنظيمية او الجهة المنقول اليها هي المختصة بتقييم ادائه وتلتزم الوحدة او الجهة المنقول منها بموافقاتها بتقرير يتضمن رأيها في اداء الموظف خلال الجزء من سنة التقييم الذي قضى لديها فضلاً عن المعلومات الوظيفية وغيرها التي قد تطلبها الجهة او الوحدة المختصة بالتقييم للاسترشاد بها على ان يتم ذلك خلال 15 يوماً من تاريخ النقل.

تجدر الاشارة الى انه ووفقاً لحكم المادة 24 من القانون رقم 23 لسنة 2015، بانشاء جهاز المراقبين الماليين، نقل للعمل بالجهاز جميع المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات العاملين بوحدات الرقابة المالية التابعة لقطاع الرقابة المالية بوزارة المالية من تاريخ صدور القانون، مع حساب سنوات الخدمة السابقة لهم بالكامل خدمة بالجهاز، ومن ثم نقل المراقبون الماليون حكماً من هذا التاريخ، وهم من قاموا بتقييم الأداء في هذا العام، وبغض النظر عن المطبوعات المحرر عليها اعمال الجهاز في هذه الفترة الانتقالية التي لم يتوفر فيها للجهاز الكثير من متطلباته الادارية والمكتبية. وأضاف العجيل في رده على سؤال برلماني، لوزير المالية د. نايف الحجرف انه تم تحميل جميع استحقاقات المراقبين الماليين من مرتبات واستحقاقات من ميزانية وزارة المالية بناء على موافقة وزارة المالية على الصرف على حساب وسيط « الأصول المتداولة المحلية - حسابات مدينة اخرى - مبالغ تحت التسوية» وتم ارسال بعدها مطالبات من وزارة المالية للجهاز بما تم صرفه للسنوات المالية 2015/2016، 2016/2017، 2017/2018، ويتم سداد تلك المطالبات لوزارة المالية من ميزانية الجهاز.

وأكد العجيل ان وزارة المالية قامت بارسال مطالبات عما تم صرفه للجهاز عن المصروفات وتم سدادها بالكامل.

