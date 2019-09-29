مال وأعمال

طالب عدد من اصحاب الشركات السياحية الكبرى في رومانيا وبلغاريا وأوكرانيا وروسيا التي شهدت في اليوم الأول من العمل بـ«التأشيرة السياحية» السعودية امس السبت اقبالا كبيرا من الراغبين للسفر الى المملكة العربية السعودية سواء لحجز تذاكر الطيران والفنادق او الاستفسار عن البرامج السياحية بضرورة تفعيل «الشنغن الخليجي» الذي اتخذ قرار باعتمادها في الاجتماع الـ24 للمديرين العامين للجوازات بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في شهر يونيو من العام 2009 والتي تتيح لزائر اي بلد منضوي تحت هذه المظلة من التنقل بين كل الدول الخليجية وكان اقتراح «الشنغن الخليجي» كويتي تقدمت به الادارة العامة للهجرة وحصل على موافقة الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون التحضيري الذي عقد في المملكة العربية السعودية. واطلقت شركات السياحة في بلغاريا ورومانيا وروسيا واوكرانيا امس حملة اعلانية ضخمة في شوارع عواصم هذه الدول صوفيا وبوخارست وموسكو وكييف بعد دخول «التأشيرة السياحية السعودية الخدمة» لجذب الانتباه لجمال دول منطقة الخليج وسحر خليجها الشتوي ودفىء المنطقة التي يصلح طقسها في المساهمة في علاج بعض امراض الشتاء التي تصيب مواطني دولهم فقالت شركة «منليوم تورز» الرومانية في اعلانها «أعشق الشتاء وانسى كل بلاء» كما اوضحت شركة «ترافل اليكس» البلغارية بانها تضمن للمسافرين شتاء بلا اوجاع او تدفئة او ملابس ثقيلة وكتب في اعلاناتها التي غطت العاصمة صوفيا ومدينة فارنا وفليكو «اذهبوا الى الجنة التي لا تعرف الصقيع»، ورفعت شركة اركاديا للسياحة والسفر الأوكرانية شعار على اعلاناتها» ادفع الأقل للتخلص من الأكثر في علاج امراض الشتاء» وأعلنت شركة «تيزتور» الروسية في اعلاناتها «شتاء اسطوري في بلاد المعجزات».

وأشاد اصحاب الشركات السياحية في الكويت بفكرة «الشنغن الخليجي» التي ستشجع على زيارة اكثر من بلد خليجي وستعمل على التخفيف من الرسوم واختصار الوقت والقيام بجولة داخل كل الدول الخليجية، واكدوا ان الخطوة السعودية الجرئية بفتح ابوابها للسائحين من 49 دولة من مختلف قارات العالم من الممكن الاستفادة منها في الكويت ودول الخليج الأخرى ما يخلق حالة انتعاشة شديدة للموسم الشتوي الذي تعاني فيه شركات السياحة والسفر من حالة ركود نسبي، اضافة الى اثراء قطاع الأعمال وبعض النشاطات الأخرى كاقامة المعارض والمؤتمرات التي تبحث في بعض الجوانب المهمة سواء الصحية او الاقتصادية او الأمنية او التعليمية. وقال السفير السعودي لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز العيفان لـ«النهار» ان العمل في اصدار التأشيرة السياحية لزيارة المملكة العربية السعودية بدأ من امس السبت لمواطني 49 دولة كالتالي: 38 دولة من اوروبا، وهي النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك واستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وايطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا واسبانيا والسويد وسويسرا وايرلندا وموناكو وأندورا وروسيا ومونتيرو وسان مارينو وأوكرانيا وانكلترا وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا وقبرص، و7 دول من آسيا بالدخول بدون تأشيرة مسبقة، وهي سلطنة بروناى واليابان وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان والصين، ومن اميركا الشمالية دولتان، هما الولايات المتحدة وكندا، بالاضافة الى استراليا ونيوزلندا.

وبين ان هناك نظاما خاصا معتمدا لاستقبال السياح ومنها: السائحات الأجنبيات سيستوجب عليهن «ارتداء الملابس المحتشمة»، ديانة المتقدم للتأشيرة لا تؤثر على الطلب، لكن غير مسموح لغير المسلمين الدخول لمكة المكرمة والمدينة المنورة يسمح للسائح الاقامة داخل المملكة لمدة اقصاها 90 يوماً خلال العام الواحد.

