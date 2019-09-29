مال وأعمال

أعلنت شركة البترول الوطنية رغبتها في اعادة فتح باب المشاركة بالتأهيل للشركات للمشاركة بالمزايدة لاستخلاص المعادن من العوامل الحفازة المستخدمة، وفقاً لأعمال المزايدة طبقاً لنظاق العمل التالي:

• على المزايدة بناءً وتشغيل مصنع في الكويت لاستخلاص المعادن من العوامل الحفازة المستخدمة في شركة البترول الوطنية.

• تقوم الشركة البترول الوطنية بابرام عقد بيع العوامل الحفازة المستخدمة لمدة 20 سنة.

• على المزايد توفير جميع العمالة والأدوات المطلوبة لتنفيذ الأعمال المطلوبة لهذه المزايدة وحسبما هو وارد بمستندات المزايدة وبما يتناسب مع حجم المطلوب، كما يجب ان ينفذ العمل بطريقة آمنة بما يناسب سياسة واجراءات الصحة والسلامة والبيئة المتبعة في شركة البترول الوطنية وقوانين الهيئة العامة للبيئة.