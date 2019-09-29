مال وأعمال

طرحت مؤسسة البترول الكويتية ممارسة لمشروع تنفيذ اعادة الهيكلة الشاملة للقطاع النفطي، مشيرة الى ان آخر يوم لتقديم العطاءات هو 5 نوفمبر المقبل مع عقد اجتماع تمهيدي للرد على استفسارات الممارسين يوم 14 اكتوبر.

وحددت مؤسسة البترول الكويتية رسوم اوراق المناقصة بقيمة 1000 دبنار مع تقديم كفالة اولية قدرها 20 الف دينار صالحة لمدة 90 يوماً اعتباراً من تاريخ اقفال الممارسة.

ووضعت مؤسسة البترول الكويتية قواعد امام الممارسين اهمها عدم السماح لأي ممارس بحضور الاجتماع التمهيدي ما لم يثبت شرائه لوثائق الممارسة، علماً ان تلك الممارسة غير قابلة للتجزئة وغير مسموح بتقديم العطاءات بديلة. ولن يسمح لأي ممارس حضور الاجتماع التمهيدي ما لم يثبت شراؤه لوثائق الممارسة.

كما طرحت مؤسسة البترول الكويتية ممارسة لدراسة استشارية لتحديد فرص استثمارية لمشاركة القطاع الخاص المحلي في انشطة القطاع النفطي، برسم قدره 300 دينار لشراء وثائق الممارسة، على ان يكون 5 نوفمبر هو آخر يوم لتقديم العطاءات.

