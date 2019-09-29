مال وأعمال

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد ببرقية تهنئة الى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء اعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تصنيف الكويت ضمن قائمة الدول العشرين الاكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، مشيرا سموه الى ان حصول الكويت على هذا التصنيف الرفيع انما هو انجاز حكومي مستحق لتطوير بنية الاقتصاد المحلي وجعله جاذبا للاستثمار الخارجي.

واضاف سموه ان الجهود المبذولة في هذا الصدد خلال السنوات الماضية وما حققته من تقدم للكويت في هذا المؤشر الدولي نموذج يحتذى به لجميع الجهات الحكومية ودافع لمزيد من العطاء لخدمة الوطن العزيز والمواطنين سائلا سموه المولى تعالى ان يوفق الجميع لكل ما فيه الخير لخدمة الوطن ورفعته واعلاء شأنه.

وبعث سمو نائب الامير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ببرقية تهنئة الى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تصنيف الكويت ضمن قائمة الدول العشرين الاكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي مشيدا سموه بهذا الانجاز الرفيع الذي حققته الكويت ومتمنيا للجميع كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.

جهود حثيثة

ومن جانبه أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن دخول الكويت ضمن قائمة أفضل 20 دولة قامت بإصلاحات اقتصادية من أصل 190 دولة بحسب تقرير مجموعة البنك الدولي.

وقال الوزير الصالح في تصريح صحافي إنه منذ تبني سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ملف تحسين بيئة الأعمال

وتشكيل لجنة دائمة مختصة بهذا الملف بتاريخ 18 ديسمبر عام 2013 قامت الجهات الحكومية بجهود حثيثة انعكست اليوم بإعلان تقرير مجموعة البنك الدولي.

وتوجه الوزير الصالح بالشكر إلى «جميع الجهات الحكومية التي واصلت الليل بالنهار لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية وإلى شركائنا في النجاح والإنجاز مجلسي الأمة السابق والحالي على دعمهم لخطط الحكومة التنفيذية وتعاونهم الكامل في الجانب التشريعي وتطوير المنظومة القانونية».

تسخير كل الامكانيات.

قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ان توجيهات القيادة السياسية هي التي ادت الى دخول الكويت ولاول مرة ضمن قائمة الـ 20 دولة الاكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة انشطة الأعمال (2020).

وأكد الروضان في تصريح صحافي ان ذلك ما كان ليتحقق لولا توجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ودعوتهما الوطنية لتسخير كل الامكانيات وبذل الجهود لتحسين بيئة الأعمال.

واضاف ان هذه الدعوة الوطنية الحكيمة تعكس عمق الفهم الاقتصادي الذي يملكه سمو الامير وسمو ولي العهد وحرصهما على توحيد جميع الجهود وتذليل اي عقبات من اجل ان تتبوأ الكويت اعلى المراتب على جميع الاصعدة.

وذكر ان سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ترجم هذه الدعوة الوطنية الحكيمة لواقع عملي عبر تشكيل اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز التنافسية في الكويت لتكون منصة مركزية لتنسيق الجهود الرامية لتوثيق الاصلاحات ودعمها بين الجهات الحكومية.

واكد الوزير الروضان ان دخول الكويت هذه القائمة ليس هدفا بحد ذاته لكنه محطة على طريق الاصلاح والتنمية. واعرب عن خالص شكره وتبريكاته لجميع الجهات الحكومية المعنية التي عملت لتحقيق هذا الانجاز الذي يسجل باسم الكويت داعيا الباري عز وجل ان يوفق الجميع لتحقيق المزيد من الانجازات لكل ما فيه خير ومصلحة الكويت.

