مال وأعمال

اكد رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم ان الغرفة لم تفاجأ بهذا الانجاز الكبير لانها تثق تماما ان الله لا يخذل من احسن عملا، لافتا الى انه بحكم عضويتها في اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز التنافسية تعرف تماما حجم الجهود التي بذلتها جميع الجهات الحكومية المعنية في هذا الصدد وباسلوب علمي وتخطيط واقعي وتنسيق متكامل.

وقال الغانم في تصريح صحافي ان الغرفة استقبلت ببالغ التفاؤل والاعتزاز اعلان مجموعة البنك الدولي بان الكويت دخلت للمرة الاولى ضمن قائمة عام 2020 التي تضم افضل 20 دولة بالعالم في اصلاح وتطوير مؤشر سهولة ممارسة الاعمال.

وقال الغانم: ان قيمة هذا الانجاز -كما تراه الغرفة- لا تقف فقط عند انعكاساته الاقتصادية الايجابية على اهميتها، بل تتعلق ايضا -وربما اولا- بدلالاته المجتمعية والسياسية، اذ يأتي مصداقا لثقتنا بقدراتنا اذا ما احسنا توظيفها على اسس موضوعية واندفاع وطني، وباشراف ارادة سياسية ملهمة وداعمة ومتابعة.

وزاد الغانم ان صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد كان حازما واضحا حين دعا الى العمل الجاد لاصلاح مؤشرات تنافسية الاقتصاد الكويتي، وفي مقدمتها مؤشر تحسين بيئة الاعمال، وحين عزز دعوته السامية هذه بمتابعة دؤوبة وتوجيه متواصل، ما اعطى هذا الهدف اولوية عالية، وبث في الجهات العاملة على تحقيقه احساسا عاليا بالمسؤولية والالتزام، وفي الوقت ذاته اعتبر مجلس الوزراء ان الارتقاء بمؤشر تحسين بيئة الاعمال تحديا تواجهه الحكومة كلها تحسب نتائجه لها او عليها كلها، كما حرص سمو رئيس المجلس الشيخ جابر المبارك على متابعة هذه المهمة والتوجيه بشأنها والعمل لتحقيقها بتنسيق وتصميم.

وقال الغانم: اننا نهدي صاحب السمو الامير هذا الانجاز جزاء دعوته والهامه ومتابعته وصادق الشكر لكل من اسهم في هذا الانجاز الذي يزيد الثقة كما يزيد المسؤولية.

