مال وأعمال

طوكيو- «رويترز»: تعتزم تويوتا موتور زيادة حصتها في سوبارو كورب إلى 20 في المئة من حوالي 17 في المئة، حسبما ذكرته شركتا صناعة السيارات اليابانيتان، مع سعيهما لاستغلال حجمهما للمنافسة على نحو أفضل في تطوير التقنيات الجديدة. يأتي الاستثمار بعد شهر من قول تويوتا وشركة صناعة سيارات يابانية صغيرة أخرى -سوزوكي موتور- إنهما ستتبادلان الاستحواذ على حصة صغيرة. وقالت تويوتا في بيان «في خضم هذه الفترة من التحول العميق التي لا تتكرر إلا مرة كل 100 عام، تستهدف تويوتا وسوبارو عبر تقوية روابطهما وتنسيق إمكاناتهما... إنتاج سيارات أفضل على الدوام».

