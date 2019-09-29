مال وأعمال

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن تولي خدمات المناولة الأرضية الخاصة لطيران (غو اير) (GO AIR) الهندي في مطار الكويت الدولي - مبنى الركاب رقم 1 (T1)، ويأتي ذلك ضمن سعي الشركة المتواصل لتوسيع نطاق خدمات المناولة المقدمة لشركات الطيران الأخرى العاملة في مطار الكويت الدولي .

وبهذا الصدد، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي: «يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تقدم لطيران (غو اير ) الهندي خدمات المناولة الأرضية لرحلاتها في مبنى الركاب رقم 1- مطار الكويت الدولي، حيث أن الخطوط الجوية الكويتية تحرص كل الحرص على توفير كافة خدمات المناولة الأرضية المناسبة والمميزة وذات الكفاءة العالية لعملائها الكرام من شركات الطيران فضلاً عن توفير خدمات الأمن والسلامة للطائرة والركاب والتي تعد احدى أهم مبادئ الشركة التي تسعى دائماً إلى تحقيقها».

وأضاف العنزي: «نتقدم بجزيل الشكر للقائمين على طيران (غو اير) لثقتهم بالناقل الوطني في تقديم خدمات المناولة الأرضية لهم في مطار الكويت الدولي، حيث أن الخطوط الجوية الكويتية من المعروف عنها منذ عقود طويلة تميزها بخدمة عملائها بمجال الخدمات الأرضية وعلاوة على ذلك فإن الشركة تستخدم دائماً أحدث التقنيات والاجهزة المتطورة بما يتواكب مع قطاع النقل الجوي التجاري ابتداء من انهاء اجراءات سفر الركاب وتزويدهم ببطاقات الصعود إلى الطائرة وقبول امتعتهم ومن ثم تحميلها على الطائرة، وتقديم المساعدة للركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل دخولهم إلى الطائرة عبر الممرات المخصصة لهم، مروراً بتوفير المعدات الارضية اللازمة كالحافلات والسلالم ونقل حقائب الركاب من وإلى الطائرة وتنظيف الطائرات، وصولاً إلى توفير الطاقة الكهربائية لمحركات الطائرات وتكييف المقصورة، وأخيراً تجهيز الرحلات بما تحتاج إليه من مواد لضمان توفير سلامة المسافرين».

واختتم العنزي تصريحه قائلاً: «تؤكد الخطوط الجوية الكويتية دائماً على استمرارها في خدمة عملائها الكرام من شركات الطيران الاخرى وتقديم كافة سبل الراحة والخدمات المميزة لهم بما يتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم من خلال فريق عمل مدرب جيداً وذو خبرات يوفر الجودة العالية لهم».

هذا وقد احتفلت الخطوط الجوية الكويتية بوصول أولى رحلات طيران (غو اير) إلى مبنى الركاب T1 قادمة من مدينة «كانور» الهندية تدشيناً للاتفاقية المبرمة معها حيث كان في مقدمة مستقبلي الطائرة مساعد مدير دائرة الخدمات الأرضية- مطار الكويت الدولي في الخطوط الجوية الكويتية مزيد المطيري ويرافقه مدير طيران (غو اير) في الكويت جليل خالد، ومدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني منصور الهاشمي، حيث تم استقبال الطائرة التي كانت تحمل على متنها عددا من المسؤولين في طيران (غو اير) بالورود والترحيب بهم وتقديم واجب الضيافة لهم، حيث تعتبر هذه الرحلة هي الرحلة الاولى للكويت.