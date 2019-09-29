مال وأعمال

اصدرت هيئة أسواق المال رقم (143) لسنة 2019 الصادر في 19 سبتمبر الجاري قرارا بتأسيس صندوق عقاري مدر للدخل (متداول) ليمثل إعلاناً لها عن بدء عهد جديد على صعيد أنظمة الاستثمار الجماعي على وجه العموم وعلى صعيد صناديق الاستثمار المحلية غير التقليدية على وجه التحديد.

ويمثل الترخيص الممنوح لتأسيس هذا الصندوق، كأول صندوق عقاري مدر للدخل (متداول) تدشيناً للضوابط الخاصة بتلك النوعية من الصناديق والتي أصدرتها الهيئة اخيرا، مما يؤكد سلامة تلك الضوابط وتماشيها مع تطلعات الأشخاص المرخص لهم لمزاولة نشاط مدير نظام الاستثمار الجماعي، كما أنه يأتي ترجمةً لتوجهات الهيئة لإصدار تشريعات تتوافق وأفضل الممارسات العالمية المطبقة في شتى الجوانب ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية، وكذلك توجهاتها الاستراتيجية لتنويع الأدوات الاستثمارية في أسواق المال.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق العقاري المدر للدخل (المتداول) هو صندوق استثمار مغلق مدرج في البورصة يهدف إلى استثمار أموال الصندوق في الأصول العقارية التي تدر دخلاً دورياً على موجودات الصندوق، كما يتيح هذا الصندوق لحامل وحداته الاستثمار في المجال العقاري والاستفادة من الدخل الدوري لتلك العقارات مع إمكانية بيع أو شراء الوحدات في البورصة، إضافةً لما تتمتع به هذه النوعية من الصناديق الاستثمارية من درجة عالية من الإفصاح والشفافية ودرجة منخفضة نسبياً من المخاطر.

وهيئة أسواق المال ترى في إطلاق هذه النوعية من أنظمة الاستثمار الجماعي حقبةً جديدة في الواقع الاستثماري المحلي عموماً لاعتبارات خاصة بالانعكاسات الإيجابية المنتظرة لمثل تلك التوجهات بدءاً بتعزيز سيولة الأوراق المالية في سوق الأسهم المدرجة في بورصة الكويت، وتنمية سوق الصناديق الاستثمارية المحلي، وخلق مزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمر المحلي وتوسيع نطاق خياراته الاستثمارية المتاحة عن طريق توافر شريحة واسعة ومتنوعة من الصناديق الاستثمارية، وصولاً إلى إتاحة فرص الإبداع أمام الشركات المرخصة، وكذلك تنمية صناعة الصناديق وإدارة الأصول في دولة الكويت بما يساعد على جعلها بيئة جاذبة لتأسيس الصناديق في المنطقة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي ويمثل بعضاً من مبادرات الهيئة لأداء دورها في التحول إلى مركز مالي وتجاري وفقاً للرؤية التنموية «كويت جديدة 2035».

وأخيراً، لا يفوت هيئة أسواق المال بمناسبة إطلاق هذه النوعية من الصناديق أن تؤكد حرصها على مواصلة جهودها الحثيثة لتحقيق أهدافها المحددة في قانون إنشائها في تنظيم واقع أنشطة الأوراق المالية المحلية بما يتفق والمعايير العالمية، لاسيما على صعيد مبادئ البنية التحتية للسوق المالي، كما لا يفوتها أيضاً أن تعرب عن تقديرها لجميع الجهود المبذولة من شركائها في منظومة أسواق المال وخارجها لتأسيس هذه النوعية من الصناديق، وهي على ثقة أكيدة بأن تلك المبادرة ستمثل نقطة فاصلة في مسار أنظمة الاستثمار الجماعي المحلية، وستشكل نقطة البداية لمنتجات استثمارية مبتكرة أخرى.

