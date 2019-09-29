مال وأعمال

قالت أربعة مصادر بالقطاع إن مؤسسة البترول الكويتية تعرض نفتا المدى الكامل للتحميل في الفترة من ديسمبر 2019 إلى نوفمبر 2020 بعلاوة قدرها 16 دولارا للطن فوق أسعار الشرق الأوسط المعروضة على أساس التسليم على ظهر السفينة.

ويزيد ذلك بواقع 2.50 دولار للطن أو 18.5 في المئة عن عقد الفترة من ديسمبر 2018 إلى نوفمبر 2019، الذي يُباع عند 13.50 دولارا للطن وفقا لما تظهره بيانات «رويترز».

وقالت المصادر إن مؤسسة البترول الكويتية تعرض أيضا درجة النفتا الخفيفة بعلاوة 17.50 دولارا للطن للفترة من ديسمبر 2019 حتى نوفمبر 2020، وهو ما يزيد ايضا بواقع 2.50 دولار للطن مقارنة مع العام السابق.

وقال أحد المصادر إن مشتريا واحدا على الأقل قبل عروض مؤسسة البترول الكويتية لنفتا المدى الكامل والنفتا الخفيفة.

ومن شأن ذلك تمهيد الطريق لآخرين إما لاقتفاء أثر العلاوات أو رفض العقد المحدد الأجل.

وتوجد شركات يابانية وكورية جنوبية بين المشترين في المفاوضات التي بدأت يوم الاثنين في سنغافورة.

وقال أحد المصادر الأربعة الذي يتتبع صفقات النفتا «ما زال هذا مرتفعا... معظم المتعاملين يعتقدون أن السوق ربما تميل إلى الانخفاض العام القادم».

وفي معظم العام الحالي، كانت النفتا تتسم بأقل هوامش الربح للمصافي بين الديزل والبنزين ووقود الطائرات وزيت الوقود بسبب استمرار الإمدادات.

لكن الهجمات على منشأتين لإنتاج النفط في السعودية في 14 سبتمبر تسببت في ارتفاع معظم علاوات النفتا الفورية لأعلى مستوياتها منذ النصف الأول من 2018.

وقال مصدر خامس «هذا توقيت سيء للتفاوض (للمشترين)».

وترتبط مؤسسة البترول بعقود للنفتا لأجل 12 شهرا مع مشترين آسيويين تبدأ في أبريل وأغسطس وديسمبر.

