مال وأعمال

أعلنت كل من شركة بيت الأوراق المالية وشركة الأمان للاستثمار حصولهما على موافقة هيئة أسواق المال على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم بحيث تكون شركة بيت الأوراق المالية هي الشركة الدامجة وشركة الأمان للاستثمار هي الشركة المندمجة.

هذا وقد أعلنت كلا الشركتين بأنهما بصدد استكمال جميع الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الاندماج وفقاً لأحكام للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وعن هذا الإعلان، صرح نائب الرئيس- إدارة الالتزام لشركة الأمان للاستثمار خالد أحمد الفندي: «أن الحصول على هذه الموافقة تعد خطوة مفصلية لاستكمال إجراءات الاندماج بين الشركتين، حيث ان هيئة أسواق المال تعد الجهة الرقابية الرئيسية للشركة والمشرف المباشر على أنشطتها الرئيسية، وبهذه المناسبة نود ان نتقدم للهيئة بخالص الشكر والتقدير على الدعم والتعاون المستمر الذي قدموه خلال الفترة السابقة، والشكر موصول أيضا الى بنك الكويت المركزي الذي سبق ان وافق على مشروع عقد الاندماج».

واضاف: «سوف تقوم الشركة خلال المرحلة القادمة باستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الاندماج والمترتب عليها الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة بالإضافة الى إتمام إجراءات انعقاد الجمعيات العامة الغير عادية للشركتين والتي سوف يحدد قرارهما المضي قدماً في عملية الاندماج من عدمه، كما سوف يتم اتاحة مشروع عقد الاندماج وجميع مرفقاته بما فيها تقرير مستشار الاستثمار المستقل وكذلك تقرير تقييم الأصول لإطلاع جميع المساهمين في المقر الرئيس للشركة».

وحول عملاء الشركة افاد «في هذه المرحلة سوف يتواصل فريق عمل الشركة مع جميع العملاء لتوضيح جميع الإجراءات المتعلقة بعملية الاندماج وما يترتب عليها من نقل لحقوقهم كاملة للشركة الدامجة والإجابة عن جميع استفساراتهم بهذا الشأن».

