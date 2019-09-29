مال وأعمال

نيويورك- «رويترز»: تراجعت أسعار النفط لتتكبد خسارة أسبوعية بفعل تعاف أسرع من المتوقع في الإنتاج السعودي، في حين يتخوف المستثمرون أيضا بشأن الطلب العالمي على الخام وسط تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.

وفي جلسة متقلبة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتا بما يعادل 1.3 في المئة ليتحدد سعر التسوية عند 61.91 دولارا للبرميل، بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى للجلسة عند 60.76 دولارا للبرميل.

ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 50 سنتا أو 0.9 في المئة لتغلق عند 55.91 دولارا للبرميل. وكان أقل سعر لها خلال الجلسة 54.75 دولارا للبرميل.

تراجع برنت 3.7 في المئة على مدار الأسبوع، في أكبر خسارة أسبوعية له منذ أوائل أغسطس ونزل غرب تكساس 3.6 في المئة، في أشد خسارة له منذ منتصف يوليو.

