مال وأعمال

قام بنك برقان بإطلاق بطاقة مسبقة الدفع ذات العلامة التجارية المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية والتي تقدم أعلى الأميال مقابل عمليات الشراء في الكويت.

هذا سوف يتمكن العملاء من الحصول على البطاقة الجديدة بسهولة تامة لسرعة اصدارها الذي لا يتضمن أي قيود. أما بخصوص الأميال فسيحصل العملاء على 3 أميال مقابل كل دينار كويتي يتم إنفاقه محلياً، و5 أميال مقابل كل دينار كويتي يتم إنفاقه خارج الكويت. يمكن للعملاء استبدال الأميال بمجموعة من المكافآت مثل الرحلات المجانية أو الانتقال إلى درجة سفر أعلى أو مقابل الأمتعة الزائدة على متن الخطوط الجوبة القطرية أو أي من شركات الطيران التي يضمها تحالف oneworld العالمي.

وفي هذا الصدد صرح ناصر محمد القيسي - رئيس المجموعة المصرفية الشخصية في بنك برقان قائلاً: «نحن سعداء في بنك برقان بإطلاق بطاقة الخطوط الجوية القطرية مسبقة الدفع استكمالا لنجاح بطاقاتنا ذوات العلامة المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية، يجري ذلك انسجاماً مع استراتيجيتنا لتعزيز تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم من خلال شراكات مع مؤسسات تشترك معنا في ذات القيم. وتتماشى مع سياسة رضى العملاء التي يحافظ البنك على مستوى تطبيقها».

وقال جيك ميلر، نائب رئيس الخطوط الجوية القطرية لإدارة علاقات وولاء العملاء: «نحن سعداء لتوسعة شراكتنا مع بنك برقان، وتقديم بطاقة الدفع المسبق الجديدة. طموحنا هو تزويد جميع أعضائنا في الكويت بتجربة دفع خالية من المتاعب وطريقة يومية لكسب الأميال القطرية، بغض النظر عن البنك الذي يتعاملون معه».

وأضاف سومو روي، المدير العام لقطر والكويت والعراق، ماستركارد: «بصفتنا شركة رائدة على الصعيدين العالمي والإقليمي في مجال البطاقات ذات العلامات التجارية المشتركة للطيران، يسر ماستركارد التعاون مع بنك برقان والخطوط الجوية القطرية لجلب مزايا لا تضاهى لحاملي البطاقات من خلال برنامج الأميال للبطاقات المسبقة الدفع في السوق. ستسمح البطاقة ذات العلامات التجارية المشتركة للمسافرين المدعومة بتكنولوجيا ماستركارد، بإجراء معاملات بسيطة وآمنة في جميع أنحاء العالم ومكافأتهم بمجموعة من مزايا السفر من خلال برنامج أميال القطرية».

