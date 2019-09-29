مال وأعمال

يلقى جناح شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل» في معرض معدات البحر والبر «اوت دور سبورت وسفاري» الذي يجري تنظيمه على ارض المعارض بمشرف، اقبالا كبيرا من الزوار الذين حرصوا على التعرف على المزايا والمنتجات والخدمات التأمينية العديدة التي تقدمها الشركة، وتأتي مشاركة «بيتك تكافل» بالمعرض، تأكيدا للاهتمام بتنشيط الفعاليات الاقتصادية، والاستفادة من فرصة اللقاء المباشر مع العملاء، حيث تقدم الشركة خصومات 15% على التأمين الشامل لليخوت وتأمين ضد الغير لليخوت.

وتعتبر مشاركة بيتك تكافل بالمعرض فرصة لعرض خدمات ومنتجات الشركة والتعرف على الاستفسارات والتساؤلات التي يطرحها العملاء والرد عليها، بالاضافة الى توثيق الروابط والعلاقات مع العديد من الشركات المشاركة في المعرض.

