مال وأعمال

الرياض- «كونا»: اطلقت المملكة العربية السعودية التأشيرة السياحية الالكترونية فيما اعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني انها استقطبت 115 مليار ريال (نحو 30 مليار دولار) حتى الآن ضمن (رؤية المملكة 2030).

جاء ذلك في احتفالية اقامتها الهيئة تزامنا مع يوم السياحة العالمي بحضور عدد من صانعي السياحة والمستثمرين الدوليين من ضمنهم رئيس منظمة السياحة العالمي زوراب بولو كاشيفيليز ورئيسة مجلس السفر والسياحة العالمي غلوريا جيفارا.

وقال رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي احمد الخطيب في كلمة خلال الحفل «ان المملكة في هذه اللحظة التاريخية تفتح ابوابها للعالم واننا شعب من طبعه الترحاب بالزائر واكرام الضيف ومن هذا المنطلق سيرى السياح ان الحفاوة والضيافة والكرم وجمال الطبيعة والعمق الحضاري مفردات هامة في بلدنا».

واضاف الخطيب «اننا الليلة لا نقتصر على فتح ابوابنا للزوار فقط بل نرحب ايضا بالمستثمرين في القطاع من سيدات ورجال الاعمال حيث الفرص الكبرى المتاحة للاستثمار في مجالات السياحة ونحن بهذا نحقق (رؤية المملكة 2030)».

واعرب عن سروره للاعلان عن «استقطاب 115 مليار ريال (نحو 30 مليار دولار) حتى الآن وهذا يؤكد ثقة العالم بمتانة السوق السعودي وفرصه الواعدة».

واوضح انه منذ اطلاق (رؤية المملكة 2030) بدانا العمل الجاد لتكون المملكة وجهة سياحية عالمية وتزامن ذلك مع اطلاق مشروعات سياحية كبرى واقرار تنظيمات محفزة للاستثمار في القطاع السياحي بما في ذلك اقرار مجلس الوزراء للاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.

وذكر ان المواقع المسجلة ضمن التراث العالمي تمثل بعض ما تحتضنه المملكة من تراث حضاري ثري ومواقع سياحية خلابة مشيرا الى ان هناك اكثر من 10 الاف موقع تاريخي وهذه المواقع تمثل بدورها فرصا استثمارية واعدة.

وكشفت (واس) عن انه فور الاعلان عن اتاحة المملكة للسياح من جميع دول العالم بالحصول على التأشيرة السياحية فانه سيتسنى في المرحلة الأولى لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرة الالكترونية عبر موقع خاص او فور الوصول الى المملكة.

وبينت انه وفقا لاستراتيجية السياحة الوطنية ستستقبل المملكة 100 مليون زيارة سنويا بحلول عام 2030 في مقابل نحو 41 مليون زيارة في الوقت الراهن.

واشارت الى ان المملكة ستكون بحلول 2030 واحدة من بين اكثر خمس دول تستقبل السياح على مستوى العالم بعائدات تصل الى 10 بالمئة بدلا من 3 في المئة من اجمالي الدخل القومي حاليا فيما سيصل عدد الوظائف في القطاع الى 1?6 مليون وظيفة مقابل 600 الف وظيفة حاليا.

وكانت تقارير صحفية ذكرت اليوم الجمعة ان السعودية تستعد لبدء اصدار تأشيرات سياحية للمرة الاولى في تاريخها لتفتح بذلك التأشيرة الجديدة لمواطني 49 دولة تشمل 38 من اوروبا وسبع دول من آسيا بالاضافة الى الولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا.

