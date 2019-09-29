مال وأعمال

أقام بنك الكويت الوطني فعالية «سحب الوطني الكبير» NBK Mega Day في غراند أفنيو مجمع الأفنيوز، وتضمنت الفعالية اجراء سحب الجوهرة ربع السنوي لمبلغ 250,000 ألف دينار وكذلك السحب على 10 أسماء رابحة في سحب الحملة الصيفية للاسترجاع النقدي للعام 2019، كما تم اجراء السحب على سيارة Honda في الحملة المخصصة لعملاء باقة الشباب، بالاضافة الى الاعلان عن الاسم الفائز في سيارة GAC في الحملة المخصصة لخدمة الوطني عبر الموبايل. علماً أن جميع السحوبات تمت بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.

وقد بدأت الفعالية التي تولى تقديمها المذيع سلمان النجادي وتمت تغطيتها مباشرة عبر اذاعة «نبض الكويت» FM 88.8 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من خلال الأنشطة التفاعلية المختلفة من المشاركة في الألعاب وربح الجوائز الفورية، لتبدأ لاحقاً العروض المباشرة على المسرح مع عرض خاص بالأطفال بالتعاون مع كيدزانيا بالاضافة الى مجموعة من الفقرات الترفيهية تلتها فقرة المسابقات، حيث تم توزيع الجوائز على الرابحين ومنها المقدمة بالتعاون مع المحال المشاركة ضمن برنامج مكافآت الوطني.

يوم مميز

وبهذه المناسبة قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان «نحرص في بنك الكويت الوطني على مكافأة عملائنا من خلال الحملات والسحوبات المميزة والحصرية والتي يمثل سحب الوطني الكبير أحد أبرز فعالياتها خلال العام، حيث بات حدثاً ينتظره العملاء سنوياً، وهو ما يعكس التزامنا بالتواصل الدائم معهم عن طريق الأنشطة المميزة التي لا تقتصر على تقديم الفعاليات الترفيهية للعملاء فحسب، بل تمتد لتشمل كل أفراد العائلة».

وتابع العثمان قائلاً: «نسعى دائماً الى تعريف عملائنا الى أحدث الخدمات الرقمية المتطورة التي نقدمها، وفي هذا الاطار قمنا بعرض التحديثات الأخيرة التي تمت اضافتها الى برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل وكذلك خدمة الوطني عبر الانترنت، فضلاً عن أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة التي تناسب جميع العملاء».

10 رابحين

أجرى بنك الكويت الوطني خلال «سحب الوطني الكبير» السحب على 10 أسماء فازوا بالحملة الصيفية للاسترجاع النقدي التي انطلقت في شهر مايو الماضي، وقد جرى السحب تحت اشراف ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.

