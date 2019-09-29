مال وأعمال

كشف نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات المصرفية في شركة «الاستثمارات الوطنية» سهيل لادها عن توزيع الدفعة الأولى لصالح مساهمي استثمار Tesco بمعدل 9% وذلك عن الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2019.

وصرح لادها أن شركة «الاستثمارات الوطنية» شاركت نيابة عن مجموعة من عملائها في صفقة الاستحواذ على عقار تجاري مدر للدخل وذلك بالمملكة المتحدة بالتعاون مع شركة Altum Capital والذي يقع بمنطقة مانشستر وهو مؤجر بالكامل.

كما أوضح لادها أن القيمة الاجمالية للصفقة تبلغ 44.5 مليون جنيه استرليني، موزعة بين 20.1 مليون جنيه استرليني نقدًا 24.4 مليون جنيه استرليني كتمويل بنكي.

وتابع أن الشركة ساهمت بمبلغ 2 مليون جنيه استرليني، فيما تبلغ حصة العملاء الآخرين 18.1 مليون جنيه استرليني.

وأضاف لادها أنه في ظل الخطة الاستراتيجية التى تنتهجها شركة الاستثمارات الوطنية قامت ادارة الاستثمارات البديلة بقطاع الاستثمارات المصرفية بجهود حثيثة واستثنائية من أجل البحث عن فرص مناسبة لصالح عملائها والتى تكللت بالنجاح من خلال الاستحواذ المذكور.

وأكد أن الصفقة تتماشى مع رؤية الشركة نحو البحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة والآمنة والتي بدورها توفر أفضل العوائد المجزية وتلبي احتياجات ومتطلبات عملائها.

ومن جانب آخر أفاد المدير الشريك لشركة Altum Capital خالد البعيجان بأن العقار في المملكة المتحدة يقع بمنطقة مانشستر وهو مؤجر بالكامل لشركةTesco Store Limited وهي من الشركات العملاقة والعريقة والمتخصصة في قطاع التجزئة.

وأوضح البعيجان أن الدخول في صفقة الاستحواذ يمثل فرصة استثمارية جذابة مشيراً الى أن العائد السنوي المبدئي المتوقع لهذا الاستثمار 9%. معرباً عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع شركة الاستثمارات الوطنية.

