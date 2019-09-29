مال وأعمال

يؤكد مخطط المنطقة الاقتصادية الشمالية، توفير ايرادات مالية تقدر بنحو 12 مليار دولار سنوياً وتحقق عائدات استثمارية لرؤوس الأموال بنحو 11 إلى 12 % فضلا عن كونها توفر فرصاً استثمارية للكويتيين وللشباب والشركات الكويتية ودخلها يوازي ايرادات 25% من النفط ما يعني اهميتها الاقتصادية للناتج المحلي.

ان المنطقة الشمالية أصبحت قاب قوسين من الانطلاق للبدء في المشاريع وأن هناك جهوداً كبيرة من القيادة السياسية والسلطات العليا لتسريع تشريعات وقوانين المنطقة الشمالية لتفعيل الرؤية الاقتصادية 2035 للكويت واطلاق صافرة العمل بها خلال شهور قليلة قادمة.

وسوف تخدم المدينة الشمالية معدلات التزايد السكاني بالقضاء على الطلبات السكنية المتراكمة لكونها تستوعب أكثر من مليون نسمة وهي منطقة محورية سينشأ بها أكبر مركز للمؤتمرات وأضخم مشروع مالي وتجاري وهي منطقة تخدم استثمارات التجارة البينية كمحور استراتيجي يتوسط نحو 250 مليون نسمة تعيش في الدول المجاورة ومنها المملكة العربية السعودية وايران والعراق وبقية دول الخليج، وتعد تجارة الترانزيت التي تستخدم معابر موانئ منطقة الحرير في الشمال أحد اهم الأسس الاستثمارية والخدمية لتنويع الدخل وتعزيز التجارة البينية.. تلك كلمات رئيس لجنة المخطط الهيكلي الرابع والمشاريع عضو المجلس البلدي عبد الوهاب بورسلي التي بادرنا بها خلال حوار لـ«النهار» مطمئناً الكويتيين بقرب بدء انطلاق المشاريع بالشمال وقال ان المنطقة توفر نحو 300 ألف فرصة عمل للكويتيين ولن يقل راتب الكويتي في هذه المنطقة عن 1200 دينار كحد ادنى بخلاف الأجانب وهي خطط ودراسات فعلية لمشروع الشراكة مع الصين منوهاً أن الدراسة التي اعدتها الشركة الصينية تعكس الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية الكبرى والحيوية للمنطقة وأنها ستضخ نحو 500 إلى 600 مليار دولار خلال الفترة القادمة.

وبين ان عقد الشركة الصينية مدته خمسون عاماً بنظام التشغيل والانتفاع وهو الأمر الذي يؤكد جدية المشروع وان الشركات العالمية لن تعبث باموالها وانها تعلم جيداً مدى تحقيق العائدات من استثماراتها

وتابع بورسلي بأن المنطقة سيقام بها مشروعات للثروة السمكية والغذائية وأخرى للمشاريع السياحية والتراثية وسيقام بها أضخم برج مالي وتجاري كما وأن الشباب والمبادرين الكويتيين يمكنهم الاستفادة من المشاريع التي تنعش الاقتصاد الوطني.

وقال ان القطاع الخاص الكويتي سيشهد انتعاشاً اقتصادياً خلال الـ8 سنوات القادمة لمشاركته في عمليات البناء والتشييد عبر نسبة 20 % تمنح للشركات المحلية في البناء من خلال التوريدات ومتطلبات التشييد والبناء وغيرها، مؤكداً أن هناك طموحات كبيرة لتكون المركز المالي والتجاري الاقليمي للكويت وفيما يلي التفاصيل:

من خلال ترؤسكم للجنة المخطط الهيكلي الجديد هل هناك دراسة ملموسة أو مخطط لمدينة الحرير أو للمدن الشمالية؟ ونود أن تحدثنا عن أهميتها في ضوء الرؤية الاقتصادية 2035 وأهدافها؟

المنطقة الشمالية ضمن المخطط الرابع لأنها قطعة من الكويت تم اعداد دراسة لها لتستوعب حولها مناطق سكنية لنحو يتراوح ما بين مليون الى مليون و300 ألف نسمة وهي مجاورة للعراق وايران والمملكة العربية السعودية ومن خلال هذا الموقع الاستراتيجي فهي ستصبح منطقة تجارية تعيد احياء تجارة الترانزيت والنقل البحري والبري وهي منطقة مهمة حيث ستضم مركزاً مالياً وتجارياً موسعاً كما وتضم ميناءجوياً وبحرياً «ميناء مبارك» وكذلك تشمل الدراسة على المنطقة مشروعات استذراع اسماك كثروة ضخمة تدر ايرادات مالية فضلا عن ذلك هناك منطقة لزراعة الخضر والفاكهة لأن اراضيها خصبة جداً وجميع المشاريع ستكون استثمارية ناهيك عن المنتجعات السياحية فضلا عن ذلك هناك منتجعات بالجزر.

القطاع الخاص المحلي

ومن الذي سينفذ هذه المشاريع بالمنطقة الشمالية هل الصين وحدها وفقا للاتفاقيات التي تمت مع الكويت؟

هناك شركة كبرى صينية ستضخ ما بين 500 إلى 600 مليار دولار وتستغل المنطقة خمسين عاماً وهي شراكة حيوية ستقوم باستغلال ميناء مبارك للتصدير والاستيراد وتعزيز التبادل التجاري وهناك الجزر ايضا ستقوم باستغلالها فيلكا وبوبيان والجزر الصعيرة كما وان جزيرة بوبيان وهي الأقرب للمنطقة تم اعداد دراسة عليها من قبل الشركة واكتشفوا أنها من أفضل الاراضي التي تصلح لزراعة الأسماك وأشارت الدراسة الى أن ايرادات المنطقة الشمالية يتراوح ما بين 10 ستقوم باستغلال ميناء مبارك للتصدير والاستيراد وتعزيز التبادل التجاري وهناك الجزر ايضا ستقوم باستغلالها فيلكا وبوبيان والجزر الصغيرة كما وأن جزيرة بوبيان وهي الاقرب للمنطقة تم اعداد دراسة عليها من قبل الشركة واكتشفوا انها من افضل الأراضي التي تصلح لزراعة الاسماك لكونها تتمتع بالرطوبة والطمي الجيد، وأشارت الدراسة الى أن عائدات أو ايرادات المنطقة الشمالية بأكملها يتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار دولار سنوياً دون أن تدفع الدولة دينارا واحداً ومن المتوقع توظيف الكويتيين بخلاف الأجانب نحو 350 الف موظف ومتوسط دخل الفرد اكثر من 1200 دينار شهرياً وهي فعلا كويت جديدة تخدم الأجيال القادمة وتعزز من الناتج المحلي وتشير الدراسة التي اعدتها الشركة الصينية أن العائد يتراوح ما بين 11 إلى 12% ويمثل ربع الدخل من النفط وهو مورد جيد للكويت الجديدة كما وانها تضمن وظائف تمتد الى خمسين عاما مقبلة ما يضمن عدم وجود بطالة نهائياً لأنها تستوعب جميع مخرجات التعليم لهذه السنوات.

وما السبب في تأخير المنطقة والبدء في انشائها لتسريع عجلة الاقتصاد الوطني؟

التأخير يأتي نتيجة لحاجة المنطقة لصياغة قوانين ويوافق عليها مجلس الامة بما يتوافق مع متطلبات الشركات الأجنبية ومنها قانون الجرائم والشيكات واباحة الخمر وغيرها ولاشك أن بعض الأمور لا تتوافق مع الدستور الكويتي لذلك لابد من صياغة تتوافق مع متطلبات الشراكة الأجنبية بما يوازن الأعراف والتقاليد الكويتية.

الأعراف والتقاليد

وهل سيسمح القانون الكويتي باباحة الخمور في تلك المنطقة باعتقادكم؟

القوانين التجارية والمالية سيوافق عليها القانون لكن الخمر والمحرمات لن يوافق عليها مجلس الامة لأن الدستور يجرم الخمر وتبعاته لذا ما اعتقد ان هذا الموضوع سيعطل مسيرة اقتصادية واستثمارية مهمة للكويت وشريكها الصين.

وما الحل في هذه المعضلة من وجهة نظركم؟

لابد من وضع حلول تلبي متطلبات الشريك الأجنبي وارى أن الكويتي لا يدخل المنطقة بجواز سفر بحيث تصبح منطقة مستقلة مثل هونغ كونغ ومكاو هي جزر خارج الدولة ومناطق حرة تجارية واستثمارية ومراكز مالية.

ولماذا لم تخصص مناطق للخمر للأجانب بدلا من الدخول بجواز سفر للكويتي؟

من وجهة نظري أن يتم تخصيص مناطق للأجانب خاصة وأن الدخل المرتفع سيكون من ميناء مبارك ونقل البضائع لأن التاجر السعودي مثلاً سينقل بضاعته من المنطقة الشمالية بدلا من الطريق الطويل الذي يستغرق وقتاً بدخول العراق وهي اختصار كبير تجاه العراق وهناك تجارة كبيرة بالدمام يمكن استغلالها والكويت وقعت اتفاقية مع العراق وايران للتبادل التجاري وسيصبح هناك منطقة تجارية كبرى ومحطة للترانزيت وهي يعول عليها اقتصاديا بشكل كبير كبوابة للكويت في تعزيز التجارة مع العراق والمنطقة قريبة لثلاث دول كبرى السعودية والعراق وايران.

أول طابوقة للشمال

هناك عدم تفاؤل لدى المجتمع الكويتي بأن المنطقة الشمالية تمثل حلماً بعيد المنال وان ما يتردد عنها يحتاج لزمن ومن يعش؛ فهل ترى من خلال موقعك كرئيس لجنة المخطط الهيكلي الرابع والمشاريع بأن الحلم سيتحقق فعلا، اقصد متى يتم البدء في المنطقة لتحقيق الحلم؟

الدور الانعقادي المقبل لمجلس الأمة يضع في أولوياته المنطقة الشمالية لاقرار القانون الموضوع على وشك البدء وليس حلماً بعيداً كما يعتقد الكويتيين وستقر المنطقة الشمالية خلال الدور الانعقادي المقبل وتظل القوانين وستقر كذلك وهي قوانين بها مرونة يمكن تعديلها ومتى اقرت القوانين سيتم تطبيقها فورا ونتوقع وضع اول طابوقة للبناء في المنطقة في أقل من عام من الوقت الراهن، وهناك عزم كبير للبدء في المنطقة وسمو الأمير وقع الاتفاقيات مع الصين ويولي اهتماماً كبيراً لها فيما يبذل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد جهودا كبيرة للبدء في تطوير وانشاء المنطقة الشمالية كرئيس لجهاز المنطقة.

متى تتوقع افتتاح المنطقة الاقتصادية الشمالية ومتى يبدأ العمل بها؟

يبدأ العمل بها بحلول عام 2020 وتفتح في 2028 وهي عقد بي. او. تي للشركة الصينية بمدة خمسين عاما وستضخ السيولة على أن تحصل 12 مليار دولار سنويا منها وعقب انتهاء المدة تعود المنطقة كاملة للكويت والعقد يتضمن منح الشركات الكويتية نسبة 20% في المشاري والاستثمارات بحيث تستفيد الشركات الكويتية من الاستثمار في المنطقة وهذا للعلم بان المنطقة ستفتح فرصاً للشركات المحلية للتشغيل والتوظيف والاستثمار ومنها المواد الانشائية وغيرها.

فرص للكويتيين

وكيف يستفيد الشعب الكويت من المنطقة الشمالية ورؤية 2035 التي يجري الحديث عنها؟

لابد ن طمأنة الكويتيين بأن هذه المنطقة ستفتح الباب لوظائف وتمنح الدولة فرصا كبيرة لتحقيق ايرادات وعائدات مستقبلية وهناك فرص للتاجر الكويتي و للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنوك والشركات والمستثمرين نظرا لوجود حركة تجارية كبري ستكون بالمنطقة وهناك مراكز سياحية وترفيهية كل ذلك سيعود علي الكويتيين.

وما المحور الرئيس للاتفاقية مع الصين للمنطقة الاستراتيجية الشمالية؟

الاتفاقية محورها الرئيس أمنية وتجارية وهذه المنطقة تمثل محور استراتيجي وأمني للكويت ودورها محوري بالمنطقة كونها تمثل موقعاً مهماً للنقل والتجارة والعبور بين بلدان المنطقة فهي احياء لتجارة قديمة ضمن طريق الحرير وبالفعل هذه المنطقة هي كويت جديدة كويت المستقبل والحرير.

وهل سيعتمد عليها في تزايد معدلات السكان فقط ام ان هناك مناطق أخرى سيجري تطويرها كذلك؟

عندنا منطقة النعايم والمطلاع وكل واحدة منهما تستوعب نحو 40 ألف نسمة ومنطقة الوفرة وصباح الأحمد وارى ان الكويت خلال الفترة المقبلة لن تجد بها طلباً واحداً للسكن حيث تصل الطلبات السكنية حاليا نحو 200 الف طلب ومع المناطق الجديدة سيتم القضاء نهائيا على الطلبات السكنية.

البنوك والشركات

هل ترى ان هناك نقصاً في السيولة لدى الكويت للمشاريع الضخمة؟

الكويت بلد اقتصادي يملك سيولة ضخمة وهي من أهم الدول التي تملك صناديق ومحافظ استثمارية ولديها سيولة وهي من كبرى مصدري النفط وتملك صندوقاً سيادياً ضخماً ولن يقتصر الامر على الهيئة العامة للاستثمار هناك سيولة استثمارية لصناديق في النفط واخرى في التأمينات الاجتماعية وشؤون القصر والصندوق الكويتي لتنمية والايداعات البنكية وهناك ايداعات بالبنوك ويمكنها الاستثمار وهناك شركات حكومية قوية منها شركة المواشي وشركة المطاحن وغيرها وهي شركات حكومية وهو ما يعني ان الكويت تملك اكبر محافظ استثمارية في المنطقة وهي قديمة ودخلها كبير وهذه الشركات ستستثمر في المناطق الجديدة والشمال سيفيد البنوك والشركات والأفراد ويمكن تأسيس شركات للكويتيين لتحقيق ارباح عبر الاسهم الكويت، حقيقة دولة غنية ولديها مكانات كبيرة.

العاصمة والواجهة البحرية

لديك عدة مقترحات لتطوير مناطق الكويت كدولة اقتصادية نود القاء الضوء؟

بالفعل الكويت بلد اقتصادي يحتاج الى العديد من المقترحات التي يجب وأن تؤخذ بعين الاعتبار ومن المناطق التي تقدمت لها بمقترح منطقة الصوابر نظرا لحجمها الكبير في وسط العاصمة وهي تصلح لتكون مركزا ماليا بالمدينة لقربها من الأبراج التجارية ومناطق الخدمات والبورصة والبنوك وشركات الاستثمار وأيضا المناطق التجارية والأسواق ويمكن تقسيمها لعدة مجالات حيث تتحاوز مساحتها 150 الف متر نقترح أن تنشأ بها منطقة سكنية ومشاريع تجارية ومواقع مالية وخدمية مالية وتجارية وتستوعب الكثير من المجالات ومنها أسواق تراثية ومكاتب تجارية وهي تسمح بانشاء 150 محلا تجاريا وهي يمكن وان تدر دخلا للدولة يضاف للايرادات العامة.

وما المقترحات الأخرى التي تراها تخدم مستقبل الاقتصاد وتطلعات الشباب للمشاريع والعمل بالقطاع الحر؟

الواجهة البحرية أيضاً يمكن استغلالها للاستثمار وتعزيز موارد الدولة وذلك بالتوسع فيها وتطويرها للسياحة والتسوق والترفيه وهي قسمان من شاطئ انجفة الى ميناء الشويخ وهناك قسم اخر من الشويخ وحتى الصليبخات وهي مساحات كبيرة تصلح للعديد من المجالات منها المراكز الرياضية والغوص والأندية الصحية والعاب الأطفال قرى للاطفال والحدائق والمنتزهات وملاعب مائية وغيرها استغلالها يعود علي الكويت بالنفع الكبير ولاسيما مع توجهات الدولة لتنشيط السياحة وجعلها قطاعا حيويا وموردا مضافاَ للخزانة العامة.

250 كيلو متراً مساحة المدينة

قال بورسلي إن مدينة الحرير تقع في مدينة الصبية في المنطقة الشمالية للكويت على مساحة 250 كيلومتراً مربعاً، ويعود الهدف من انشاء هذا المشروع لاستيعاب النمو السكاني للمواطنين وفتح افاق النمو الاقتصادي لكويت المستقبل وهي تسهم في خفض الانفاق الحكومي وتمثل عاملا أساسيا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتضم عدة مجالات عبر ضواحي أو مناطق منها «المنطقة المالية» وتشمل التبادل التجاري والتجارة العالمية، موقعها مواجه لمدينة الكويت، وتتميز بقربها الشديد من المطار الجديد الذي تقدر مسافته بـ 23 دقيقة من مدينة الكويت.

ضاحية ترفيهية وسياحية

قال بورسلي إنه سيتم انشاء مدينة أو منطقة ترفيهية تطل على مصبات القناة المائية التي تربط الخليج العربي ونهري دجلة والفرات وتحتوي الضاحية على فنادق ومنتجعات واستراحات لقضاء العطلات، وتشمل أيضا مجمعات رياضية، ومن ضمنها أكاديمية رياضية بمستوى عالمي مع مراكز للطب الرياضي والرياضة البحرية.

مركز للمؤتمرات

كشف بورسلي عن ان هناك مقترحاً لانشاء أكبر موقع «مركز الكويت للمؤتمرات» وهو يخدم عقد المؤتمرات الكبري للشرق الأوسط والخليج مبينا أن المنطقة التراثية تضم حيا ثقافيا وينقسم الى ثلاث ضواحٍ: الضاحية الأكاديمية، الضاحية السياسية، والضاحية الدبلوماسية، وتشمل أيضا مراكز للدراسات المتعلقة بالاثار القديمة والفنون والمتاحف.

مشروع للثروة الحيوانية والغذائية

ضمن مخطط المدينة الشمالية الحرير هنالك مشروعات غذائية تقع في وسط المدينة على مساحة 45 كيلومتراً مربعاً، وتشمل مراكز للحياة الطبيعية ومحميات للنباتات البرية ومحميات للطيور المهاجرة من أفريقيا ووسط آسيا، وتحتوي على مساحات شاسعة للمراعي والمياه العذبة، وبالاضافة الى ذلك فان القرية سوف تحتوي على مركز للأبحاث البيئية وستضم دراسات علمية متخصصة للحياة الطبيعية.

ناطحة سحاب

سيكون هناك منشأة ضخمة يعلوها برج مرتفع من المخطط له أن يكون الأعلي ارتفاعاً في الخليج، وهو برج مبارك الكبير الذي يعد أعلى برج في العالم حيث يبلغ ارتفاعه 1001 متر (250 طابقاً)، ويكون مزودا بأحدث التقنيات المعمارية الملائمة للمناخ ويشمل البرج سبعة تجمعات تضم مكاتب وفنادق ومرافق سكنية وترفيهية. ويحيط بالمدينة عقد زمردي، ويوفر هذا العقد للزائر أو المقيم المنتزهات والحدائق والبحيرات.