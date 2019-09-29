مال وأعمال

اكد تقرير شركة Ofeed ان تحسن أداء الدولار الأميركي خلال الأسبوع الماضي وسط ما ابداه الرئيس دونالد ترامب من إشارات توحي باقتراب عقد الصفقة التجارية التي يُنهي بها حربه التجارية مع الصين، ما كان له دور في عودة التفاؤل مرة أخرى إلى المشهد، خاصةً بعد ما انتشر من إجراء مساءلة مع الرئيس ترامب. سجل مؤشر الدولار اليوم أعلى مستوى له منذ أسبوعين عند 98.66، حيث وصل بحلول الساعة 09:28 بتوقيت غرينتش إلى مستويات 98.64 نقطة، في حين افتتح المؤشر جلسته عند مستوى 98.55 نقطة.

من جانبه ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من ست عملات وسجل اعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، عند 98.88 بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 98.07. انتشر التفاؤل مرة أخرى بين المستثمرين في الأسواق العالمية فيما يتعلق بمستقبل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، خاصةً بعد التلميحات المُطمئنة التي أرسلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء، حيث قال إن المحادثات التجارية مع بكين تسير بشكل جيد بالإضافة إلى قرب احتمالية التوصل إلى صفقة تُنهي بدورها التبعات السلبية للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. من جانبها أكدت الصين على لسان وزارة التجارة لديها أن الصين على اتصال وثيق بالولايات المتحدة الأميركية، في حين تحرز المحادثات التجارية بينهم تقدماً ملحوظاً، ما نشر الآمال مرة أخرى بشأن التوصل لاتفاق في أكتوبر.

تراجع التوترات

تراجعت حدة التوترات في الولايات المتحدة الأميركية فيما يتعلق بمساءلة ترامب، وذلك بعد إعلان نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي عن بدء تحقيق رسمي لمساءلة الرئيس ترامب بناءً على تحركات من قبل الديموقراطيين.

من ناحية أخرى رأى مؤيدو ترامب أن سجل البيت الأبيض لمكالمة ترامب مع الرئيس الأوكراني كانت مجرد دليل ضعيف لإدانته بتهديده بمنع 391 مليون دولار من المساعدات العسكرية في محاولة منه للضغط على زيلينسكي للتحقيق مع نائب الرئيس السابق.

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة سنوية 2% خلال الربع من أبريل وحتى يونيو الماضي، ليتفق بتلك البيانات مع جميع التوقعات والقراءات الأولية. من ناحية أخرى يُذكر أن الاقتصاد قد تراجع من 3.1% في الربع الأول. يجدر الإشارة إلى ان العجز في تجارة السلع قد اتسع إلى 72.8 مليار دولار في يوليو، وذلك بعد أن تم تعديله من 72.5 مليار دولار.

ارتفاع البطالة

أظهر تقرير آخر ارتفاع في طلبيات البطالة الأولية للولايات المتحدة الاميركية إلى 213 ألف في الأسبوع الماضي بعد أن كانت 210 آلاف في الأسبوع السابق. جاء ذلك أعلى بكثير من التوقعات التي دارت حول 210 آلاف.

انخفضت مستويات اليورو خلال الأسبوع الماضي وسجلت أدنى مستوياتها منذ أسبوعين وذلك في ظل تعافي الدولار واستمرار الضغوط السلبية في منطقة اليورو. فقد سجل اليورو أدنى مستوى عند 1.0903 بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 1.1006. أشار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في حديثه أمام لجنة الاقتصاد في البرلمان الأوروبي أن توقعات التضخم لعام 2019 استقرت عند 1.2% بينما وصلت لعام 2020 إلى المستوى 1.0% وعام 2021 عند 1.0% بينما يصل هدف البنك عند 2%. كما يرى البنك المركزي الأوروبي استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع المخاطر السلبية بشأن التوقعات الاقتصادية ما يزيد الضغط السلبي على معدلات التضخم. ولهذا كان قرار المركزي الأوروبي الأخير بخفض معدلات الإيداع بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى 0.50%.

أكد دراجي أيضاً أن معدلات الفائدة المتدنية من المقدر لها الاستمرار حتى يتم تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرارها بالقرب من 2%. حيث يهدف البنك إلى دعم أهدافه على المستوى المتوسط.

هذا وقد صرح عضو البنك المركزي الأوروبي فيلروي أنه لم يكن مؤيداً استمرار شراء السندات، كما دعن العديد من عناصر التحفيز الأخرى ومنها استقلالية التطلعات الاقتصادية. بينما يصر أن المزيد من شراء السندات أمر غير ضروري في ظل انخفاض الفائدة بشكل كبير.

التحفيز المركزي الياباني

صرح رئيس البنك المركزي الياباني كورودا ان البنك على استعداد لمزيد من التحفيز لدعم الاقتصاد الياباني وتحقيق هدف التضخم، وأشار ان معدل نمو الاقتصاد معتدل في الوقت الحالي ويوفر زخماً مناسب لدعم التضخم.

كما أشار كورودا إلى التأثير السلبي للحرب التجارية على الاقتصاد والنمو العالمي، وأشار أن المركزي الياباني عليه أن يراقب عن كثب المخاطر الاقتصادية، خاصة مع تراجع أسعار النفط الخام والتأثير السلبي على معدلات التضخم ما يبعدها عن مستهدف البنك.

هذا ويستمر الين الياباني في الأداء السلبي مقابل الدولار في ظل قوة العملة الفيدرالية بالإضافة إلى التفاؤل خلال الأسبوع الماضي في الأسواق بشأن اقتراب توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري، ما قلل الطلب على الين كملاذ آمن. زوج الدولار مقابل الين الياباني سجل اعلى مستوى خلال الأسبوع الماضي عند 108.16 بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 107.70.

