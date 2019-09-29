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تراجع الإسترليني مع عدم الاستقرار السياسي


تراجع الجنيه الاسترليني أمام نظيره الأميركي في الأسبوع الماضي حيث أثرت حالة عدم الاستقرار السياسي في بريطانيا وتلميحات من أحد أعضاء
البنك المركزي البريطاني عن امكانية خفض سعر الفائدة إلى انخفاض الجنيه إلى أدنى مستوى له في أسبوعين. ستقوم المملكة المتحدة هذا الأسبوع بإصدار مؤشر مديري المشتريات لقطاعات التصنيع والانشاء والخدمات لشهر سبتمبر ما قد يعطي آخر التحديثات حول صحة الاقتصاد في نهاية الربع الثالث. والتوقعات تشير إلى تحسن في الثلاثة قطاعات الرئيسة ما قد يعطي بعض الدعم للجنيه الاسترليني. الناتج المحلي الاجمالي في بريطانيا من المتوقع أن يؤكد انخفاض بقيمة 0.2 في المئة في الربع الثاني بعد تسجيل نمو بمقدار 0.5 في المئة في الربع الأول.


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