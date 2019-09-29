مال وأعمال

سجل الذهب تراجعا في الأسبوع الماضي بعد التداول بالقرب من أعلى مستوى له هذا العام حيث ظل يحوم بالقرب من المستوى النفسي المتواجد عند 1500 دولار للأونصة. سيعتمد المعدن الأصفر هذا الأسبوع إلى حد كبير على البيانات الاقتصادية المهمة الصادرة من الاقتصادات الكبرى حيث إنه في حالة تزايد القلق حيال تباطؤ وتيرة النمو العالمي فمن الممكن أن يعطي ذلك بعض الدعم للمعدن الأصفر. وفيما يتعلق بالنفط الخام، فقد انخفضت الأسعار في الأسبوع المنصرم حيث سجلت خسارة أسبوعية في ظل انتعاش أسرع من المتوقع في الإنتاج السعودي بينما تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني قلل من توقعات الطلب على النفط. من المتوقع أن تؤثر البيانات المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي وعودة الانتاج السعودي على الأسعار بشكل كبير هذا الأسبوع، ولكن تجدر الاشارة أنه في حالة التراجع في مخزونات النفط الأميركية فإن ذلك قد يعطي بعض الدعم لأسعار النفط.

