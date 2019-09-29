مال وأعمال

أعلن بنك الخليج عن الفائز في سحب الدانة ربع السنوي الثالث لهذا العام، وقد حالف الحظ بدر يوسف محمد النصرالله حيث فاز بجائزة نقدية بقيمة 500,000 دينار وتم إجراء السحب في إذاعة نبض الكويت FM 88.8 (برنامج ديوانية الياقوت والأنصاري)، بحضور وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة. وفي تعليقه على سحب الدانة ربع السنوي الثالث لهذا العام، قال مساعد المدير العام للاتصالات الخارجية في بنك الخليج، أحمد الأمير: «نتطلع إلى سحب الدانة كل ثلاثة أشهر، لأنه فرصة رائعة لعرض مزايا حساب الدانة وتهنئة الفائزين في سحبه ربع السنوي. حساب الدانة هو الحساب الوحيد في الكويت الذي يكافئ العملاء على ولائهم لبنك الخليج طوال الأعوام الماضية التي ادخروا فيها أموالهم في حساب الدانة، حيث إنه يكافئ العملاء الأوفياء بفرص الولاء، وهي عبارة عن إجمالي الفرص التي اكتسبها العميل في السنة السابقة والتي تضاف إلى العام المقبل كمكافأة له على ولائه. فعلى سبيل المثال، تتم إضافة جميع النقاط التي اكتسبها العميل في عام 2018 إلى حسابه في عام 2019، ويتكرر الأمر في 2020 مع نقاط العام السابق. وبالإضافة إلى الجائزة السنوية الكبرى بقيمة مليون دينار ، يقدم حساب الدانة لعملائه فرص الفوز بجوائز ربع سنوية تصل إلى 500,000 دينار ، وجوائز أسبوعية لخمسة فائزين بقيمة 1,000 دينار لكل منهم. يسعدنا أن نواصل تتويج الفائزين كل ثلاثة أشهر، وندعو الجميع للاستفادة من هذه الفرصة، والمشاركة في السحب الأخير لهذا العام على جائزة المليون دينار!».

المشاركة متاحة للمشاركة عبر فتح حساب الدانة والإيداع فيه حتى تاريخ 31 أكتوبر 2019، للدخول في السحب ربع السنوي الرابع والأخير لهذا العام، الذي سيقام بتاريخ 16 يناير 2020، ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2019 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار. للمشاركة في السحوبات ربع السنوية والسنوية لبنك الخليج، يمكن للعملاء للإيداع في حساب الدانة، عن طريق زيارة أي من أجهزة الصراف الآلي أو أجهزة الصراف الآلي التفاعلية التابعة لبنك الخليج، وكذلك أي من فروع بنك الخليج البالغ عددها 58 فرعًا في جميع أنحاء البلاد. لدى العملاء أيضًا خيار الإيداع من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول من بنك الخليج، بما في ذلك خدمة Selfpay، أو عن طريق الخدمة المجانية لإنشاء استقطاع شهري من حسابات بنك الخليج الأخرى.

