مال وأعمال

صرحت مجموعة جي إف إتش المالية أن وكالة التصنيف الائتماني الدولية كابيتال انتليجنس، أكدت تصنيفها لتعاملات النقد الأجنبي الطويلة والقصيرة الأجل لمجموعة جي اف اتش المالية عند BB» و«B» على التوالي، مع نظرة مستقبلية للتصنيفات وصفتها بالمستقرة.

لقد جاء تأكيد تصنيف المجموعة نتيجة لمعدل السيولة القوي والمتزايد الذي سجلته المجموعة، بالإضافة إلى تحسن ملف التمويل، بما يتماشى مع استراتيجية مجموعة جي إف إتش الرامية إلى تنويع أنشطة أعمالها والاستثمارات المحققة للدخل. وقد أشار التقرير إلى أن ارتفاع معدل السيولة يعزى إلى زيادة الثقة في جي إف إتش التي شهدت نموا مستداما في صناديق أسواق المال. كما تعزى هذه التصنيفات الجيدة إلى قدرة المجموعة على خدمة ديونها بشكل مرضٍ، فضلا عن الربحية القوية على المستويين التشغيلي والعام. ومن العوامل الأخرى التي أشار إليها التقرير أيضا، والتي أسهمت في تعزيز تصنيفات المجموعة، كفاية معدل رأس المال وتحسن معدل تحقيق رأس المال الداخلي.

من جانبه، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية، «نشعر بسعادة بالغة لثقة السوق المتواصلة في نتائجنا القوية وما نحققه من تقدم في جي إف إتش. إن هذه الثقة في المجموعة والنظرة المستقبلية المستقرة جاءت أساسا نتيجة للتحسينات الملموسة التي سجلناها على المستويين المالي والتشغيلي، والتي شملت معدلات ربحية عالية فضلا عن تحسن الميزانية العمومية وملف الديون بشكل كبير.إن جهودنا الهادفة لتحويل جي إف إتش إلى مؤسسة مالية متكاملة الخدمات تسير على نحو جيد، وتعكس بشكل واضح المزيد من التنويع لأنشطة أعمالنا ومصادر تحقيق الدخل، لما كان لذلك من أهمية كبرى في قدرتنا المتواصلة على تحقيق القيمة لمساهمينا ومستثمرينا، كما أنها تمثل الأساس القوي الذي سنعتمد عليه لمواصلة التوسع والنمو المستدام على المستوى الإقليمي والأسواق الدولية الرئيسة التي ننشط فيها».

