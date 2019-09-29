loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

توقعات الأسبوع المقبل


بعد أن قامت العديد من البنوك المركزية العالمية إما بخفض سعر الفائدة أو إطلاق برامج تحفيز اقتصادية، سيكون متابعي الأسواق المالية على عدد من التقارير المهمة على رأسها تقرير الوظائف في الولايات المتحدة.
أيضا هذا الأسبوع سيكون أبرز التقارير الاقتصادية هي مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي الصادر من عدد من الاقتصادات الكبرى والذي من المحتمل أن يؤثر بشكل كبير على معنويات المستثمرين حيث سيعطي بعض ملامح النمو مع انطلاقة الربع الأخير من العام.
من الضروري أن ننوه على أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي الصادر من الاقتصاد الصيني من المتوقع أن يحظى بأهمية كبيرة، في ظل التأثير السلبي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة