مال وأعمال

بعد أن قامت العديد من البنوك المركزية العالمية إما بخفض سعر الفائدة أو إطلاق برامج تحفيز اقتصادية، سيكون متابعي الأسواق المالية على عدد من التقارير المهمة على رأسها تقرير الوظائف في الولايات المتحدة.

أيضا هذا الأسبوع سيكون أبرز التقارير الاقتصادية هي مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي الصادر من عدد من الاقتصادات الكبرى والذي من المحتمل أن يؤثر بشكل كبير على معنويات المستثمرين حيث سيعطي بعض ملامح النمو مع انطلاقة الربع الأخير من العام.

من الضروري أن ننوه على أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي الصادر من الاقتصاد الصيني من المتوقع أن يحظى بأهمية كبيرة، في ظل التأثير السلبي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.