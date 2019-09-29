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مستقبل السياسة النقدية


أشار التقرير الى انه بكل تأكيد من المتوقع أن يكون تقرير الوظائف هو الأكثر أهمية وتأثيرا على حركة الدولار حيث يعتبر مؤشراً رئيساً يستخدم من قبل الفيدرالي لتحديد مستقبل السياسة النقدية.
قد يشير تقرير الوظائف أن أرباب العمل الأميركيين قد خلقوا 180 ألف وظيفة في شهر سبتمبر، كما أن معدل البطالة قد تراجع إلى 3.6% من 3.7%، وذلك حسب توقعات تقرير الوظائف المنتظر.
سيكون كذلك تقرير مديري المشتريات الصناعي والخدمي عن شهر سبتمبر محل اهتمام من المستثمرين حيث إنه قد يعطي انطباعاً مبدأياً عن شكل النمو في الاقتصاد الأميركي في مستهل الربع الرابع.
أما في ختام الأسبوع، فمن المقرر أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ملاحظات افتتاحية في حدث يستضيفه الاحتياطي الفيدرالي في العاصمة واشنطن.


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