آخر النهار

تحضر الفنانة ريم ارحمه للمشاركة في عمل درامي بعنوان «من حقي أحب» للمخرج أحمد الفردان، ويشارك في المسلسل عدد كبير من نجوم الدراما الخليجية منهم علي كاكولي، شيماء سليمان، سعاد سليمان، مي البلوشي، دلال عقيل، عبدالعزيز أحمد، أحمد النجار، ايمان جمال، علي الدمان، حسن المطوع، بدر البناي وغيرهم. مسلسل (من حقي أحب) تأليف عبدالعزيز الحشاش وتدور قصته حول مهندس وزوجته يعيشان حياةً مضطربة ويدخلان في خلافات تجعلهما يعيشان أصعب المراحل، وتفتح لآفاق علاقات صداقات جديدة توسع دائرة الصراع لتشمل 4 شخصيات تقودهم الدراما الى أحداث لا يمكن تصورها، في قالب تشويقيّ دراميّ بامتياز. وقد صرحت لجهات اعلامية عن شخصيتها حيث قالت: أجسد شخصية متزوجة تحافظ على الحب وتطبق في حياتها الشخصية جملة (من حقي أحب) بكل حذافيرها، فمن حقها أن تحب كل ما حولها فتحاول أن تحافظ على هذه العلاقات بشكل ما، فخط الشخصية جميل جدا وهي انسانة بسيطة عفوية تحب الحياة وفي الوقت ذاته لديها ذكاء اجتماعي بحيث تتفادى المشاكل التي تمر عليها بشكل يومي والمواقف والظروف، وأن تكون دبلوماسية في الحلول وتضع حدًّا وبشكل صارم رغم العاطفة التي تحتويها.

