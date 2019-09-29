آخر النهار

استمتع الجمهور الكويتي بمشاركة متميزة من الفنان القدير نبيل شعيل الذي جمعه حفل غنائي مميز مع فرقة ميامي والذي اقيم في ارض المعارض والذي قام بانتاجه ضاري المسيليم وقد ادت فرقة ميامي عددا من الاغاني المتنوعة التي عرفت بها ومنها يا علاية، شلون انساك (يا مدلل)، صبوحة، فيكم طرب، ملكش دعوة بيا، الليلة غير الليالي، السمرا والبيضا، عاشوا عاشوا، ياعمري، شاقني شاقني، وسعوا الملعب، غدير الماي، الحمدلله وشفناكم، يا حلوكم.

وبعدها قامت الاعلامية ايمان نجم بتقديم الفنان القدير نبيل شعيل الذي شارك باحساسه العالي مع جمهوره باداء عدد من الاغاني ومنها ياعسل ومنطقي ونورت ياحلاها وعزة النفس ويادار وعالم احبابي وفرق السما وياشمس ويابلادي ودلوعه واللي ماله اول وعدد من الاغاني الاخرى.

وبعد نهاية الحفل صرح الفنان نبيل شعيل عن الحفل قائلا: الحفل كان بين اهلي واصحابي وانا في بيتي وخاصة ان الجمهور الكويتي جمهور واعد والذي يضم فئة كبيرة من الشباب خاصة انني حرصت على ان تكون اغاني الحفلة بالاختيار معهم واحرص على ان ازيل الحواجز معهم حتى يكون هناك تقبل وتشرفت انني اشارك مع فرقة ميامي الذي اقدرهم واحبهم لما كانت لهم من مشاركات مميزة.

