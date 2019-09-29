آخر النهار

حمل الشاعر القدير بدر بورسلي شركات الانتاج المسؤولية لتراجع مستوى الأغنية الخليجية، مشيراً اليها باصبع الاتهام دون سواها ذاكراً أنه منذ أن باتت هذه الشركات تتحكم في العملية الانتاجية الغزيرة، خلطت الغث بالسمين في سبيل انتاج أعمال كثيرة تصل الى خمس عشرة أغنية في ألبوم غنائي واحد لأي مطرب، لا ينجح من هذه الأعمال سوى عمل أو عملين في الغالب جاء ذلك خلال استضافته في برنامج «فيض المشاعر» عبر أثير اذاعة صوت الخليج مع المذيعين عادل عبدالله وجواهر بورشيد.

وأشار ايضا خلال الاستضافة الى أن مجموعة من الكتاب والفنانين شكلوا هوية الأغنية الكويتية، وأن العمل الغنائي في ذلك الوقت كان يأخذ جهداً ووقتاً كبيرين، عكس الأغنية اليوم.

وحول عدم تعاونه مع الفنان شادي الخليج، قال: شادي الخليج مطرب كبير جدا، وانسان رائع على كل المستويات، ولم يسبق التعاون معه، لكن في حال طلب ذلك فاني سأفكر ألف مرة قبل خوض هذه التجربة، لأن شادي الخليج دقيق في أعماله.

يذكر أن البرنامج استضاف في الاسبوع الماضي د. مرزوق بشير أستاذ الدراما والنقد المسرحي بكلية المجتمع، والذي أكد أنه كاتب أغنية وليس شاعراً، موضحا أن هناك فرقا بين الشاعر وبين كاتب الأغنية. كما تحدث عن علاقته بالعديد من الفنانين من بينهم الفنان علي عبدالستار زميله في الدراسة، وكذلك الموسيقار الراحل عبدالعزيز ناصر.

