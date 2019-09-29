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ريانة وقَّعت عقدها مع «تذكار»


وقعت المطربة ريانة وهي أحدث الوجوه الفنية المنضمة الى شركة تذكار للانتاج الفني العقد الذي يجمعها بالشركة لرعاية وانتاج أعمالها الفنية وحفلاتها الغنائية وقامت بتسجيل أول أغنية لها مع «تذكار» أخيراً وهي بعنوان «مع السلامة» وتحرص الشركة على استقطاب أكبر عدد من نجوم الأغنية في الخليج والوطن العربي لاثراء الحركة الفنية والغنائية خاصة، وذلك للمسيرة المضيئة لتذكار في مجال الفن، وهي المسيرة التي تعززها ادارة الشركة وعلى رأسها الشيخ فالح بن غانم آل ثاني مالك الشركة، اذ يهتم دائماً بالتعاقد مع نجوم الأغنية العربية وأصحاب النجومية الكبيرة والشعبية الواسعة عربياً وبخاصة نجوم الغناء من الشباب.


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