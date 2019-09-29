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أحمد صلاح حسني يبدأ تصوير أول بطولة درامية


يبدأ الفنان أحمد صلاح حسني تصوير أول بطولة درامية له شهر أكتوبر المقبل تمهيدا لعرضه على الفضائيات مطلع العام القادم، بعد النجاح الكبير الذي حققه في رمضان الماضي بمسلسل «حكايتي» أمام ياسمين صبري.
المسلسل الجديد، الذي لم يتم الاستقرار بعد على اسمه النهائي، تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، ومن المقرر إنتاجه في 45 حلقة، ويأمل أحمد صلاح حسني في نجاح التجربة لتثبيت أقدامه بين نجوم الدراما في رمضان المقبل. وتحيط أسرة المسلسل العمل بأجواء من السرية خشية تسرب القصة الرئيسية له، غير أنه سيجمع بين الطابع الاجتماعي والرومانسي، وهي النوعية التي نجح فيها صلاح خلال الفترة الماضية.
وتبحث الشركة المنتجة حاليا عن البطولة النسائية التي ستشارك في العمل، إلى جانب بقية الترشيحات، بالتزامن مع عقد جلسات عمل مع المؤلف والمخرج إلى جانب أحمد صلاح حسني للتحضيرات النهائية الخاصة بانطلاق التصوير.


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