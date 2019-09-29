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تحت رعاية سمو الشيخ د. سلطان القاسمي حاكم الشارقة انطلقت في المركز الثقافي لمدينة كلباء، فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان المسرحيات القصيرة، في حضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، وعبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة في حكومة الشارقة، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بالدائرة، إلى جانب العديد من الأسماء المسرحية المحلية والعربية.

وبدأت وقائع حفل الافتتاح الذي قدمه الإعلامي عبد الله بن حيدر، بمادة فيلمية نقلت جانباً من سيرة المهرجان الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة منذ 2012 وهدفه اكتشاف المواهب المسرحية وصقل قدراتها، وعكست المادة الفيلمية جانباً من ملامح الدورة الماضية، والتحضيرات التي سبقت الدورة الحالية من المهرجان التي تستمر إلى نهاية الشهر الحالي.

ثم تابع حضور حفل الافتتاح فقرة تكريم الفنان حميد فارس (1977)، شخصية المهرجان، وتضمنت مادة فيلمية، شوهد فيها فارس وهو يتحدث عن بدايات نشاطه المسرحي الذي جاء مصادفةً في النصف الثاني من التسعينيات، ثم تطرق لأبرز التجارب المسرحية التي خاضها، بوصفه كاتباً وممثلاً مسرحياً، على الصعيدين المحلي والعربي، مشيراً بصفة خاصة إلى مشاركته في خمسة أعمال مسرحية مع المخرج حسن رجب، وتوجه فارس بالشكر لدائرة الثقافة على اختياره كشخصية لهذه الدورة وقال إن هذا التكريم يضاعف شعوره بالمسؤولية ويحفزه على متابعة مسيرته المسرحية.

وعقب ذلك، تسلم فارس درع التكريم وشهادة تقديرية من الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، وعبد الله العويس، وأحمد بورحيمة.

وتعرف جمهور الافتتاح على لجنة التحكيم التي يترأسها الفنان الكويتي عبد الله العابر، وتضم عضويتها: محمد اسحاق من الإمارات، ووفاء طبوبي من تونس، وبوسلهام الضعيف من المغرب، وحكيم حرب من الاردن.

اما أول عروض الدورة الثامنة فجاء تحت عنوان « ارحمني يا شكسبير» وقد أعده واخرجه محمد جمعة علي، مشتغلاً على قصتي الحب في مسرحيتي «عطيل» و«روميو وجولييت»، خالقاً ارضية للتقاطع والتواصل بين عطيل وديدمونة من جهة، وروميو وجولييت من الجهة المقابلة، ليبرز تأثير الاختلافات العرقية والثقافية والعائلية على مصائر العشاق.

وشارك في تجسيد المسرحية فوق الخشبة: محمد جمعة ذاته في دور المخرج، و خليفة ناصر في دور«عطيل»، وعنود محمد «جولييت»، وعادل سبيت «ياغو»، وعيسى مراد «برابنسيو»، و علي خليل «تيبالت»، و جوهر سعيد «الكاهن».

وبعد تقديم العرض نظمت ندوة نقدية حوله، قدمها يوسف البحري، وتحدث فيها الناقد مصطفى ادم الذي امتدح مغامرة مخرج ومعد المسرحية، خاصة ربطه بين أجواء مسرحيتي عطيل وروميو وجولييت. وشارك في التعليق بالندوة الفنان حبيب غلوم مشيداً بفريق العمل وداعياً مخرجه إلا ان يتجنب مستقبلاً « الاستعراض الاخراجي»، وتباينت بقية الآراء في الندوة.

العرض الثاني الذي قدم في الليلة الأولى من المهرجان جاء تحت عنوان « منظر طبيعي» من نص بالعنوان ذاته للكاتب الإنكليزي هارولد بنتر، وقد أعده وأخرجه خالد الفقاعي الذي شارك أيضا بتجسيده فوق الخشبة في دور «داف»، إلى جانب الممثلة مريم الزرعوني التي أدت دور « بيث» في المسرحية التي تحكي عن زوجين تقدم بهما العمر وتراجع بينهما الحب فصار لكل واحد منهما عالمه الخاص ومنظوره الشخصي إلى الأماكن والشخصيات والمواقف التي تشاركها مع الآخر في الماضي.

واشادت الندوة النقدية التي تلت العرض بالجهد المبدع للمخرج خالد الفقاعي، ولكن بعض المتحدثين أخذ عليه لعبه دوري « المخرج» و«الممثل».

وتستمر فعاليات المهرجان هذا اليوم (السبت 28 سبتمبر) حيث تنطلق عند العاشرة صباحاً فعاليات الملتقى الفكري المصاحب والذي يجيء تحت عنوان « تعليم المسرح: الموهبة، التدريب، والتطوير»، بمشاركة ثلة من الباحثين والممارسين المسرحيين من الدولة وبعض الدول العربية الشقيقة.

